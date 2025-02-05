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TDV, Deprem Bölgesinde 2 yılda 16 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen iki yılda 16 milyon 442 bin 518 depremzedeye yardım ulaştırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 10:49, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:57
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TDV, Deprem Bölgesinde 2 yılda 16 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı

TDV Genel Müdürü İzani Turan, vakfın deprem kampanyaları, Ramazan ve Kurban Bayramı yardımlarıyla kesintisiz destek sağladığını belirterek, "Deprem bölgesine 1.684 tır ve 439 kamyonet ile insani yardım ulaştırdık. Ayrıca 17 bin personel ve gönüllü sahada aktif rol aldı" dedi.

Ramazan ve Kurban Dönemlerinde Yoğun Destek

Genel Müdür Turan, özellikle 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde depremzedelere yönelik desteklerin artırıldığını belirtti.

Ramazan 2023:

  • 100 bin gıda paketi
  • 100 bin hijyen paketi
  • 50 bin alışveriş kartı
  • 3 milyon iftar ve sahurluk dağıtımı

Toplamda 5 milyondan fazla depremzedeye yardım

Kurban 2023:

  • 10 bin 605 hisse kurban eti dağıtımı
  • 30 bin kavurma paketi
  • 318 bin 700 kişiye ulaşıldı

2024 yılında da yardımların devam ettiğini vurgulayan Turan, "Bu yıl 19 bin 850 alışveriş kartı, 6 bin gıda kolisi ve 17 bin kişilik iftar yemeği ile 650 bin kişiye yardım sağladık" dedi.

  • Kurban 2024:
  • 6 bin 748 hisse kurban eti dağıtımı
  • 20 bin 750 kavurma paketi
  • 272 bin 500 kişiye destek sağlandı

Eğitim ve Sosyal Destekler

Deprem bölgesindeki öğrencilere de destek verdiklerini belirten Turan, 10 bine yakın öğrenciye eğitim yardımı yapıldığını aktardı. Ayrıca, ibadethanelerin onarımı ve yeniden inşasına katkı sağlandığını belirtti.

"Deprem bölgesinde sadece gıda ve barınma desteği değil, eğitim ve manevi ihtiyaçları da karşılamak için projeler geliştiriyoruz. Yaraların tamamen sarılması için çalışmalarımız sürecek" diyen Turan, milletin desteğiyle iyiliği yaymaya ve zor zamanlarda depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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