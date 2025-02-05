İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu

İyi Parti'de seçim sonrası başlayan istifa furyası devam ediyor. Son olarak Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, istifasını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

MECLİS ÜYELERİ DE PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Öztürk, yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İyi Parti'den aday olarak çıktığım Yenikent Belediye Başkanlığı görevimi, bağımsız olarak sürdürme kararı almış bulunmaktayım. Bu doğrultuda, İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı şekilde, Yenikent Belediye Meclis Üyelerimiz Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden de İyi Parti'den istifa ederek, yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı almışlardır.

Bugüne kadar bizlere destek veren tüm hemşerilerimize ve halkımıza teşekkür eder, Yenikent'in menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı