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Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, son aşamaya geldiği yeni peynir tebliğine ilişkin üretici firmaları bilgilendirdi. Marketlerde 'tost ve sandviç peyniri' olarak satışa sunulan eritme peynirlere yönelik uygulanacak yeni kısıtlamalarla birlikte, bu ifadeler de tarihe karışacak.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 11:14, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:16
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Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yandan milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmaları 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesiyle ifşa ederken, bir yandan da bu tür ürünlerin üretimini kısıtlayacak yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Enflasyon nedeniyle artan gıda fiyatlarının ardından birçok dar ve orta gelirli için kaşar peynirine erişmek gün geçtikçe zorlaşırken, bu üründen daha ucuza satılan ve paketinde kullanılan aldatıcı ifadeler ile 'kaşar peyniri izlenimi' verilen ürünler için yeni bir kısıtlamaya gidilecek.

ALDATICI İFADELERLE SATIŞI YASAKLANACAK

Kaşar peynirine kıyasla çok daha az süt oranı ile hazırlanan tost peynirleri, marketlerde çoğu zaman 'eritme ve sandviç peyniri' ismiyle satışa sunuluyor. Bakanlığın aylardır üzerinde çalıştığı ve son aşamaya geldiği yeni peynir tebliği ile birlikte eritme peynirlerinde ürün adı gibi kullanılabilen 'tu-lum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri' gibi ibareler de yasaklanacak.

Peynir üreticisi firmalar ile iletişime geçen ve yeni düzenlemenin detayları hakkında paylaşımda bulunan Bakanlık yetkilileri, etiketlerinde ve ambalajlarında değişikliğe gitmeyen firmaların ürettiği peynirlerin piyasaya arzını yasaklayacak.

ÜRÜNÜN İÇERİĞİ KÜÇÜK HARFLERLE GİZLENEMEYECEK

Yaz aylarında hazırlığına başlanan düzenlemenin detaylarını Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel köşesine taşımış ve eritme peynirlerin etiketinde yapılacak değişikliklerin kapsamına açıklık getirmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte eritme peynirlerin üzerindeki yazıların en az 3 mm olduğu pun-to büyüklüğündeki karakterler kullanılarak temel görüş ala-nında belirtilecektir.

Eritme peynirlerinde ürün adı gibi kul-lanılabilen; peynirin piyasaya sunulduğu biçimine, üretim tekniğine, şekline ve kullanım amacına göre sürülebilir, ult-rafiltrasyon, üçgen, tost için gi-bi ibareler, tek başına ürün adı algısı yaratarak kullanılama-yacak. Ürün adı algısı oluştu-rulmaması ve ürün adının ya-zıldığı puntodan daha büyük puntoyla yazılmaması kaydıy-la kullanılabilecek."

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