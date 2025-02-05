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Geçen yıl ihracatın yarısı deniz yoluyla yapıldı

Geçen yıl Türkiye'nin ihracatının yüzde 55,8'i deniz yoluyla gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 11:24, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:25
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Geçen yıl ihracatın yarısı deniz yoluyla yapıldı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2024'te ihracat yüzde 2,5 artarak 262 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde dış ticaretin büyük bir bölümü deniz yoluyla yapıldı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın değeri 146 milyar 272 milyon 929 bin dolar oldu. Bu rakam 2023'te 143 milyar 322 milyon 728 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 55,8 olarak kayıtlara geçti.

Dış Ticaret İstatistikleri'ne göre, deniz yolundan sonra en çok kara yolu kullanıldı. Geçen yıl kara yoluyla yapılan ihracat 85 milyar 848 milyon 160 bin dolar oldu. Kara yolu taşıma şeklinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 32,7 olarak gerçekleşti.

Hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla 25 milyar 980 milyon 357 bin dolar olarak kaydedildi.

Demir yolu taşımacılığında ise ihracat gelirleri 1 milyar 827 milyon 935 bin dolar olurken, diğer ihracat gelirleri ise 1 milyar 925 milyon 297 bin dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin 344,1 milyar dolarlık ithalatında büyük pay 187 milyar 726 milyon 226 bin dolarla deniz yolunun oldu.

Deniz yolunu 66 milyar dolarla kara, 47,4 milyar dolarla hava yolu, 40,1 milyar dolarla da diğer taşıma şekilleri takip etti. Demir yoluyla ithalat ise 2,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in 2024'te taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat verileri şöyle:

TAŞIMA ŞEKLİ

İHRACAT (BİN DOLAR)

İTHALAT (BİN DOLAR)

Deniz yolu

146.272.929

187.726.226

Kara yolu

85.848.160

66.010.498

Hava yolu

25.980.357

47.443.637

Demir yolu

1.827.935

2.696.592

Diğer

1.925.297

40.143.007

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