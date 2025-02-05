Hakan Fidan: Suriye, PKK'lıları ya gönderecek ya imha edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında, Suriye'nin yeniden yapılanma süreci ile ilgili detaylı bir görüşme oldu. Terörle mücadele başta olmak üzere verimli bir görüşme oldu. Yeni dönemde ilişkilerimiz hız kazanacak.

Şara'nın ziyaretinde PKK'YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Silahlı bir tehdidin olup olmadığı bizim için önemli bir konu. Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

Suriye'de hiç kimse dışlanmamalı, kapsayıcı bir yönetim sağlanmalı. Temennimiz Suriye'de bütünlük olması. Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler yok.

"ABD öncelikle terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini çekmeli"

Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

ABD öncelikle terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini çekmeli. Umarız ABD, Suriye konusunda isabetli karar verir. Yeni Suriye yönetimi Hol Kampı konusunda kendi iradesini koyacak. DEAŞ ile mücadele içn desteğe hazırız.

"Irak, terör örgütü PKK gerçeğini gördü"

Irak'la bizim ortaya koyduğumuz mekanizmada terörle mücadele belli bir noktaya geldiklerini görüyoruz. PKK Irak'tan tamamen elimine olmalı. Irak, terör örgütü PKK gerçeğini gördü. Silahlı grupların olduğu yere dünyanın bakışını idrak ettiler.

DEAŞ'la mücadele

DEAŞ'la mücadelede bölgesel inisiyatif alarak Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün arasında ortak mekanizma kurulmasını hedefleyen adımlar atacağız. Kurulacak ortak mekanizma ile gereken adımları birlikte atacağız. Irak, Ürdün ve Suriye ile toplantı yapacağız. 4 ülke 3+3 formatında ilk olarak Ürdün'de toplantı yapacak.

Terörsüz Türkiye

Sayın Bahçeli'nin çıkışlarını, gerçekten terörün altından halıyı çekme konusunda fevkalade önemli çıkışlar olarak değerlendiriyorum.

Terörsüz Türkiye için hç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli

Önceliğimiz her türlü yöntemi kullanarak terörle mücadele etmek. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Terörsüz Türkiye hedefinde hassasız. Önceliğimiz daima terörle mücadele. Teröre zemin kazandırmamak için gereken tüm adımları atıyoruz.

"Trump'ın Gazze planı kabul edilemez"

ABD Başkanı Trump'ın Gazze çıkışı dünya için de şaşkınlığa neden oldu. Trump'ın Gazze planı kabul edilemez. Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış.

Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız.

Dünyada bir orman kanununa doğru ilerlendiğini, kimsenin diğerinin ihtiyacını düşünmeden 'Yapıyorum çünkü güçlüyüm' felsefesini uygulamaya koyduğunu görüyoruz.