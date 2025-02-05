Hakan Fidan: Suriye, PKK'lıları ya gönderecek ya imha edecek

Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız! (Sınırlı Kontenjan)
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız! (Sınırlı Kontenjan)
Sponsorlu İçerik
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
Ebeveynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri gözaltına alındı
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri gözaltına alındı
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Bakan Işıkhan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
Darphaneden 'UTTS çiplerinin maliyeti 5 TL' iddialarına açıklama
Darphaneden 'UTTS çiplerinin maliyeti 5 TL' iddialarına açıklama
Konut kredilerinde kampanya olacak mı?
Konut kredilerinde kampanya olacak mı?
Bakan Fidan açıkladı: 15 Filistinli esir Türkiye'de
Bakan Fidan açıkladı: 15 Filistinli esir Türkiye'de
Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı bugün devreye alıyoruz
Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı bugün devreye alıyoruz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hakan Fidan: Suriye, PKK'lıları ya gönderecek ya imha edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Yeni dönemde Suriye ile ilişkilerimiz hız kazanacak. Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 12:12, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:01
Yazdır
Hakan Fidan: Suriye, PKK'lıları ya gönderecek ya imha edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında, Suriye'nin yeniden yapılanma süreci ile ilgili detaylı bir görüşme oldu. Terörle mücadele başta olmak üzere verimli bir görüşme oldu. Yeni dönemde ilişkilerimiz hız kazanacak.

Şara'nın ziyaretinde PKK'YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Silahlı bir tehdidin olup olmadığı bizim için önemli bir konu. Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

Suriye'de hiç kimse dışlanmamalı, kapsayıcı bir yönetim sağlanmalı. Temennimiz Suriye'de bütünlük olması. Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler yok.

"ABD öncelikle terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini çekmeli"

Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

ABD öncelikle terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini çekmeli. Umarız ABD, Suriye konusunda isabetli karar verir. Yeni Suriye yönetimi Hol Kampı konusunda kendi iradesini koyacak. DEAŞ ile mücadele içn desteğe hazırız.

"Irak, terör örgütü PKK gerçeğini gördü"

Irak'la bizim ortaya koyduğumuz mekanizmada terörle mücadele belli bir noktaya geldiklerini görüyoruz. PKK Irak'tan tamamen elimine olmalı. Irak, terör örgütü PKK gerçeğini gördü. Silahlı grupların olduğu yere dünyanın bakışını idrak ettiler.

DEAŞ'la mücadele

DEAŞ'la mücadelede bölgesel inisiyatif alarak Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün arasında ortak mekanizma kurulmasını hedefleyen adımlar atacağız. Kurulacak ortak mekanizma ile gereken adımları birlikte atacağız. Irak, Ürdün ve Suriye ile toplantı yapacağız. 4 ülke 3+3 formatında ilk olarak Ürdün'de toplantı yapacak.

Terörsüz Türkiye

Sayın Bahçeli'nin çıkışlarını, gerçekten terörün altından halıyı çekme konusunda fevkalade önemli çıkışlar olarak değerlendiriyorum.

Terörsüz Türkiye için hç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli

Önceliğimiz her türlü yöntemi kullanarak terörle mücadele etmek. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Terörsüz Türkiye hedefinde hassasız. Önceliğimiz daima terörle mücadele. Teröre zemin kazandırmamak için gereken tüm adımları atıyoruz.

"Trump'ın Gazze planı kabul edilemez"

ABD Başkanı Trump'ın Gazze çıkışı dünya için de şaşkınlığa neden oldu. Trump'ın Gazze planı kabul edilemez. Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış.

Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız.

Dünyada bir orman kanununa doğru ilerlendiğini, kimsenin diğerinin ihtiyacını düşünmeden 'Yapıyorum çünkü güçlüyüm' felsefesini uygulamaya koyduğunu görüyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber