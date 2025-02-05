Sıla bebek davasında yeni gelişme!

Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız! (Sınırlı Kontenjan)
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız! (Sınırlı Kontenjan)
Sponsorlu İçerik
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
Ebeveynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri gözaltına alındı
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri gözaltına alındı
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Bakan Işıkhan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
Darphaneden 'UTTS çiplerinin maliyeti 5 TL' iddialarına açıklama
Darphaneden 'UTTS çiplerinin maliyeti 5 TL' iddialarına açıklama
Konut kredilerinde kampanya olacak mı?
Konut kredilerinde kampanya olacak mı?
Bakan Fidan açıkladı: 15 Filistinli esir Türkiye'de
Bakan Fidan açıkladı: 15 Filistinli esir Türkiye'de
Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı bugün devreye alıyoruz
Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı bugün devreye alıyoruz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sıla bebek davasında yeni gelişme!

Tekirdağ'da cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Dava 7 Şubat'a ertelenirken; bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 12:47, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:48
Yazdır
Sıla bebek davasında yeni gelişme!

Tekirdağ'da cinsel istismar ve kafa travması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Mahkeme, davayı 7 Şubat 2025 tarihine erteledi. Kararın bir sonraki duruşmada açıklanması bekleniyor.

Ayrıca anne Bakiye Yeniçeri için istenen akıl sağlığı raporu sonucu da çıktı. Raporda, annenin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin 8 Eylül 2024'te komşu çocukları tarafından şiddet ve cinsel istismara uğradıktan sonra ağır yaralandığı, 30 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024'te hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamedeki suçlamalar

İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri (29) hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (32) hakkında "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (14) için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A. (13) için ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl hapis cezası istenirken, ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanık Sanlı Ö. (57) ise, "suçu bildirmeme" suçundan yargılanıyor.

Ayrıca Bakiye Yeniçeri'nin çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve yetkililere bildirimde bulunmaması nedeniyle sorumluluk taşıdığı belirtiliyor. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu ifade edildi.

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı Ö.'nün, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

Sanıklardan K.A.'nın babası Kani A., önceki duruşmada oğlunun suç işlemesi durumunda cezalandırılması gerektiğini belirterek, mahkemeye bir delil sunduğu ifade edilmişti.

İlk dava 26 Aralık'ta görülmüştü

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk dava 26 Aralık 2024 tarihinde görülmüş, dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber