Sıla bebek davasında yeni gelişme!

Tekirdağ'da cinsel istismar ve kafa travması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Mahkeme, davayı 7 Şubat 2025 tarihine erteledi. Kararın bir sonraki duruşmada açıklanması bekleniyor.

Ayrıca anne Bakiye Yeniçeri için istenen akıl sağlığı raporu sonucu da çıktı. Raporda, annenin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin 8 Eylül 2024'te komşu çocukları tarafından şiddet ve cinsel istismara uğradıktan sonra ağır yaralandığı, 30 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024'te hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamedeki suçlamalar

İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri (29) hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (32) hakkında "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (14) için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A. (13) için ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl hapis cezası istenirken, ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanık Sanlı Ö. (57) ise, "suçu bildirmeme" suçundan yargılanıyor.

Ayrıca Bakiye Yeniçeri'nin çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve yetkililere bildirimde bulunmaması nedeniyle sorumluluk taşıdığı belirtiliyor. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu ifade edildi.

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı Ö.'nün, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

Sanıklardan K.A.'nın babası Kani A., önceki duruşmada oğlunun suç işlemesi durumunda cezalandırılması gerektiğini belirterek, mahkemeye bir delil sunduğu ifade edilmişti.

İlk dava 26 Aralık'ta görülmüştü

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk dava 26 Aralık 2024 tarihinde görülmüş, dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.