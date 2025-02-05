Hakan Fidan'dan sert tepki: Dünya orman kanununa doğru ilerliyor

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Gazze açıklamasına sert tepki verdi. Fidan, "Trump'ın Gazze planı abesle iştigal" dedi. Son gelişmelerin dünyayı orman kanunlarına doğru ilerlettiğini söyledi.

TEHCİR MESELESİNİ KABUL ETMEYİZ

Bakan Fidan, Trump'ın Gazze planı hakkında, "Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız." dedi.

'YAPIYORUM ÇÜNKÜ GÜÇLÜYÜM' FELSEFESİ

Bakan Fidan, "Dünyada bir orman kanununa doğru ilerlendiğini, kimsenin diğerinin ihtiyacını düşünmeden 'Yapıyorum çünkü güçlüyüm' felsefesini uygulamaya koyduğunu görüyoruz." diye konuştu.