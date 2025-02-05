Arda'yı öldürüp, 'intihar etti' dediler

Olay, 17 Mart 2024'te saat 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi yer alan oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamacıda işe başlayan Arda Bağuç, Sercan Baki Davran, Enes Emre K., kaldıkları konteynerde birlikte alkol almaya başladı. Telefonda kız arkadaşıyla konuşan Sercan Baki Davran'ın elindeki tabanca, iddiaya göre Arda Bağuç'un başına doğru tuttuğu sırada ateş aldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Arda Bağuç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bağuç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Arkadaşları ifadelerinde, Bağuç'un intihar ettiğini ileri sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın bulunduğu konum ile ateş edilen noktanın farklılık gösterdiğini belirledi. Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Enes Emre K.'nin ifadesinde; Sercan Baki Davran'ın Bağuç'a tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Sercan Baki Davran'ın cinayeti işlediğini itiraf eden Enes Emre K., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bağuç'u tabanca ile başından vurduktan sonra polise 'intihar etti' diyen ve suçlamaları kabul etmeyen Sercan Baki Davran ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

YARGILAMAYA BAŞLANDI

Olayla ilgili sanıklar, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan sanık Sercan Baki Davran ve 'Delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçuyla tutuksuz yargılanan sanıklar Ş.T., H.M. ve H.A. salonda hazır bulundu. Farklı bir suçtan tutuklu bulunan ve 'Delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanan Enes Emre K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM, İNTİHAR ETTİ'

Mahkemede savunma yapan Sercan Baki Davran, "Maktul ve Enes Emre K. ile oturuyorduk. Telefonla konuşurken bir anda silah sesi duydum. Maktulün başının öne eğilmiş durumda olduğunu gördüm. Yaklaşınca başının sağ kulak üzerinde kan olduğunu fark ettim. Konteynerden çıkarak ambulans çağırılmasını istedim. Sonra tekrar içeri girdiğimde nabzına baktım, atıyordu. Hemen yarasının üzerine tampon yaptım. Maktulü ben öldürmedim, intihar etti" dedi.

Sercan Baki Davran, olay anında kendisine ait ruhsatsız silahın yanında bulunduğunu, maktulün elinde de silah olduğunu ileri sürdü ve olayın ardından silahını yakındaki markete bıraktığını söyledi. Tutuksuz sanık Enes Emre K. ise polis merkezindeki ilk ifadesinin aksine olay anında maktul ve Sercan Baki Davran'da silah olduğunu söyledi. Sercan Baki Davran ile benzer savunmayı yapan Enes Emre K., "Arda dışarıya çıkıp kafasına sıktı, hemen ambulans çağrılmasını istedim. Olayla ilgim yok" diye konuştu.

SİLAHI MARKETE BIRAKMIŞLAR

Market sahibi Ş.T., olay anında konteynerde olan Sercan Baki Davran ile Enes Emre K.'nin marketine gelerek kendisine silah bıraktıklarını, ardından koşarak uzaklaştıklarını belirtti. Ş.T. olay yerine ekiplerin gelmesinin ardından sanıklardan H.M.'yi aradığını, dükkanda silah bulunduğunu söylediğini, ardından tutuksuz sanık H.A.'nın da dükkana gelerek siyah poşet içerisindeki silahı aldığını söyledi.

'POLİSE SİLAHIN H.A.'DA OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Olay günü yaşananları anlatan H.M., "Market sahibi Ş.T. dükkanına çağırdı. Siyah poşetin içinde silah vardı. Ş.T. 'Sercan bıraktı' deyince almaması gerektiğini belirterek kızdım. Marketin mutfak kısmında silahı H.A.'ya verdim. Polise silahın H.A.'da olduğunu söyledim" diye konuştu.

Tutuksuz sanık H.A. da "1-2 saat sonra polis arayarak silahı sordu. Ben de konum attım. Gelip beni aldılar" dedi.

Dosyada eksiklikler bulunduğunu belirten mahkeme heyeti, sanık Sercan Baki Davran'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.