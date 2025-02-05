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Alkollüydü. Dedeyi, anneyi ve bebeği öldürdü, 10 yıl ceza aldı

Tekirdağ'da otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yapıp çarptığı otomobilde Çetin Karakuş, eşi Çiğdem Karakuş, kızları Çisem Meriç ve 6 aylık torunları Aras Meriç'in ölümüne neden olan alkollü sürücü Faruk Aksan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 13:02, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:04
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Alkollüydü. Dedeyi, anneyi ve bebeği öldürdü, 10 yıl ceza aldı

Feci kaza, 11 Ekim 2024'te Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Babaeski'de yaşayan Çetin Karakuş ve eşi Çiğdem Karakuş, Çorlu'da oturan kızları Çisem Meriç'i ziyarete geldi.

Torunları Aras Meriç bebek gece rahatsızlanınca Karakuş çifti ile kızı Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için yola çıktı. Çetin Karakuş'un kullandığı 39 DK 850 plakalı otomobile, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen Faruk Aksan'ın kullandığı 41 VV 964 plakalı otomobil yandan çarptı. Karakuş'un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin Karakuş özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk Aksan ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Çetin Karakuş ile torunu Aras Meriç de kurtarılamadı. 1.97 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Faruk Aksan tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan hakkında dava açılan Faruk Aksan, 2'nci duruşmaya çıktı.

Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Aksan, "Pişmanım, çok pişmanım. Hayatım boyunca ben bu vicdan azabı ile yaşayacağım.

Olay günü hiç yola çıkmak istemedim. Eşim sara hastası (epilepsi) olduğu için rahatsızlandı. 3 yaşındaki oğlum ile evdeydiler. Ben onun için yola çıkmak zorunda kaldım. O kadar çok üzgünüm ki anlatamam, çok pişmanım" dedi.

Mahkeme, Faruk Aksan'ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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