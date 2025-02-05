Dernekler, kamu personel alımlarına dava açabilir mi?

'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları ne zaman?
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Dernekler, kamu personel alımlarına dava açabilir mi?

Dernekler üyelerinin haklarını savunmak amacıyla kamu idarelerinin personel alım ilanlarına dava açamaz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 16:00, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:09
Yazdır
Dernekler, kamu personel alımlarına dava açabilir mi?


Bilindiği üzere, derneklerimizin tüzel kişiliklerinin bulunmasından dolayı tüzüklerindeki faaliyetlerine uygun olarak idari başvuruda bulunabilmeleri ve idari yargı yoluna gidebilmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Zaman zaman, belirli meslek gruplarının oluşturduğu dernekler kamu idareleri tarafından duyurulan personel alım ilanlarında üyelerinin hak ve menfaatlerinin ihlal edildiği düşüncesiyle dava açabilmektedir.

Tekrar belirtmek gerekirse; derneklerin tüzel kişilikleri bulunması nedeniyle "tüzüklerinde yer verilen amaç ve faaliyet alanları" doğrultusunda, idari yargı yoluna giderek dava açma ehliyetleri bulunduğunda şüphe bulunmamaktadır.

Bu konularda yargıya yansıyan somut olaylarda; ilk derece ve istinaf mahkemeleri personel alım ilanlarının iptaline yönelik değerlendirmesinde özetle; "menfaat ihlali" yönünden değerlendirmek yapmaktadır.

Mahkemeler tarafından yapılan değerlendirmelerde; dernek tüzel kişiliğinin menfaatinin ihlal edilmesi (kendisine yönelik tesis edilen işlemler dışında) daha çok genel düzenleyici işlemler nedeniyle ortaya çıktığı, derneklerin tüm üyelerinin ortak menfaatlerinin etkilenmesi durumunda dava açmasının mümkün olduğu, diğer

taraftan, dernek üyelerinden birinin veya bir kaçının menfaatini ihlal eden bireysel işlemler için derneklerin dava açabilmesinin "menfaat ihlali" şartıyla bağdaşmayacağı ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, derneklerin kendisine yönelik olmayan, derneğin amaçlarını etkileyen genel bir düzenleyici işlem olmayan, üçüncü kişiler lehine haklar doğuran kamu personel alım ilanlarında güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin bulunmadığından dolayı davaların ehliyet yönünden reddine karar verilmektedir.

Bu türden davaların dernek tarafından değil dernek üyesi kişilerce açılması ve hukuki sürece derneklerin katkı vermesi daha uygun olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber