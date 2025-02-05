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Kar yine ters köşe yaptı: Bu geceye ve Cuma gününe dikkat

İstanbul'da kar yağışı için gözler bugündeydi. Yağışlar yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji ve AKOM'dan kar yağışları için yeni uyarılar geldi. Bu geceye ve Cuma gününe dikkat çekildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 13:14, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:15
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Kar yine ters köşe yaptı: Bu geceye ve Cuma gününe dikkat

Hava sıcaklıkları kış değerlerinde devam ederken, gece saatlerinde kar yağışının yoğunlaşması bekleniyor.

KAR ÖĞLEDEN SONRAYA KALDI

İstanbulluların günlerdir merakla beklediği "İstanbul'a kar geliyor mu?", "İstanbul'da kar yağacak mı?" soruları cevabını buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından megakentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının, öğleden sonra kuvvetlenerek devam etmesi bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul ve Türkiye'nin büyük bir bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yetkililer, Cuma sabah saatlerine kadar İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin olacağını belirtiyor.

Ayrıca, hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir hafta boyunca 5-7°C aralığında seyredeceği ve kış şartlarının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının saat saat nasıl ilerleyeceğini duyurdu ve şu ifadeler kullandı:

"Öğleden sonra kar yağışı başlayacak. Düşük rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülecek.

Gece saatlerinde ise tam anlamıyla kar yağışı etkili olacak. Çok yoğun bir yağış beklenmese de, karın yerde tutması muhtemel."

Şen, "Bu yağan karı 3 gün toplasak, erimese yerde 2 santimi geçmez" diyerek İstanbul'da kalıcı bir kar örtüsünün oluşmasının zor olduğunu belirtti.

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