Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 13:28, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:32
Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Nevşehir-Kayseri kara yolunda Beytullah Y. idaresindeki 44 FC 777 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göreme Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yolculardan Kadir İ, Cumali D, Fatma D, Ali D. ve Feride K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.