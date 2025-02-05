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Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade

Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılama süreci başladı. Duruşmada savunma yapan okul müdürünü vuran öğrenci Yousif K., skandal ifadeler kullandı. "Kim kışkırtılsa bu olayı yaşardı" diyen Yousif K., tutuksuz sanık Muhammed Günay G.'nin kendisini kışkırttığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 13:43, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:54
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Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılama başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, olay tarihinde suça sürüklenen çocuk olan tutuklu Yousif K. (19) ve öldürülen İbrahim Oktugan'ın ailesi 'müşteki' sıfatıyla hazır bulundu. Mahkemeye 2 tutuksuz suça sürüklenen çocuk ile tutuksuz sanık Muhammed Günay G. de tarafların avukatları ile birlikte katıldı.

"BENİ GÖRDÜKLERİNDE KAPIYI AÇMADILAR"

Duruşmada savunma yapan Yousif K., sürekli silah kullanan bir insan olduğunu söyleyerek,

''Sanık Muhammed Günay beni kışkırttı, yoksa ben kimseyi öldürmem. Irkçılık yaşadım, kim kışkırtılsa bu olayı yaşardı. Ben okuldan atılmadım, bu 'e-okul' sistemimde vardır. Beni okulda gördüklerinde kapıyı açmadılar''

"SÜREKLİ SİLAHLA GEZEN BİRİSİ"

Sanık Muhammed Günay G. ise savunmasında,

''Yousif K. okulda İbrahim Hoca'ya diklendi ve üzerine yürüdü. Ben de onun yanlış bir hareket yapmasından korktum. Kendisinin benim onu kışkırttığım şeklindeki söylemlerine katılmıyorum. Sürekli böyle şeyler yapan ve silahla gezen birisi, ben onu hiçbir şekilde kışkırtmadım'' şeklinde konuştu.

"TÜM ÖĞRETMENLERE ÖĞRETMENLİK YAPTI"

Öldürülen İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ise,

"Eşim 56 sene bu ülkeye ve birçok öğrenciye hizmet etti. Çocukları ve ülkesini çok severdi, herkesin hayatına dokunan biriydi. Ben emekli öğretmenim, ben eşimin ağzından kötü hiçbir söz duymadım. Çok aydın bir insandı, tüm öğretmenlere öğretmenlik yaptı. Şehit dediler, şehitliği verilmedi. Bunu hak edecek ne yaptı? Şikayetçiyim. Eşimin kanının yerde kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki Oktugan Ailesinin Avukatı

Müşteki Oktugan ailesinin avukatı İbrahim Ethem Abikoğlu, sanığın Irak doğumlu olduğunu, cinayet tarihinde 18 yaşından büyük olabileceğini ifade ederek, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) kemik yaşı tespiti için rapor istediklerini söyledi.

Nüfus Müdürlüğü'ne Yazı Yazılacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu suça sürüklenen çocuk Yousif K. hakkında Nüfus Müdürlüğü'nden doğum raporu gibi belgelerinin olup olmadığının sorulmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, bir sonraki duruşmada olay anına ilişkin kamera görüntülerinin izlenmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

"18 Yaşından Büyük Olduğu İddiamız Var"

Duruşma sonrası adliye meydanında açıklama yapan Oktugan ailesinin avukatı İbrahim Ethem Abikoğlu,

''Önümüzdeki süreçte yargılama devam edecek, önümüzdeki celse tanıklar dinlenecek. Olayı gerçekleştiren sanık hakkında, bir rapor aldırılması taleplerimiz var, özellikle de kemik yaşının tespitiyle alakalı. Dolayısıyla 18 yaşından büyük olduğu tespitimiz, iddiamız var. Bununla ilgili de Adli Tıp Kurumu'na sevkini talep ettik. Bununla alakalı araştırmalar mahkeme tarafından yapıldıktan sonra bir ara karar kurulacak, olayın görgü tanıkları dinlenecek. Bunun haricinde çok kıymetli bir devlet adamını kaybettik. Geriye acılı bir eş, bir evlat, genç bir adam bıraktı. Onların bu aşamadan sonra tek beklentisi, adalet. Bu aşamada da adalete güvenimiz sonsuzdur" şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yousif K.'nin, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

  • 2 suça sürüklenen çocuk A.S. ile A.A.'nın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede,
  • Muhammed Günay G.'nin ise birleştirme talepli hazırlanan iddianamede 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.


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