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Memur-Sen: Filistin direnişine destek vermeye devam edeceğiz!

Memur-Sen Konfederasyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısındaki 'Gazze Şeridi'ni ABD'nin devralabileceğini ve buraya Amerikan askerleri konuşlandırılabilir' açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 14:39, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:11
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Memur-Sen: Filistin direnişine destek vermeye devam edeceğiz!
ABD başkanı Donald Trump'un 'ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız' açıklamalarına Memur-Sen konfederasyonu sert tepki gösterdi.

Memur-Sen'in paylaşımında: 'Filistin direnişine destek vereceğiz' diye kararlılık mesajı vurgulandı.

Memur-Sen'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Trump'ın Açıklaması Etnik Temizliğin İtirafı ve Yeni Bir İşgal Planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni ABD'nin devralabileceğini ve buraya Amerikan askerleri konuşlandırılabileceğini ifade etti. Trump'ın bu sözleri, Gazze'yi işgal girişiminin açık bir itirafı olarak değerlendirildi.

Trump, Gazze'nin tamamen yıkılmış bir alan olduğunu belirterek, daha önce dile getirdiği "Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirilmesi" görüşünü yineledi. Bu açıklamalar, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım stratejisini bir adım öteye taşıyarak etnik temizliğe dönüştürme girişimi olarak yorumlandı.

Trump'ın Sözleri: İşgal Planının Açık Beyanı

Trump, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız. Sahadaki tehlikeli patlamamış bombaları ve diğer silahları temizleyerek yıkılan binaları kaldıracağız!"

Trump, açıklamalarında Gazze'yi tamamen ABD kontrolüne almayı, ardından burada istihdam yaratmayı ve bölgeyi "Ortadoğu'nun gurur duyacağı bir yer" haline getirmeyi savundu. Ancak Ortadoğu'daki emperyalist ve Siyonist planlara aşina olan bölge halkları, bu sözlerin bir işgalin üstünü örtme çabası olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Trump, Filistinlilerin Gazze'ye dönmek istemelerinin tek nedeninin "başka alternatiflerinin olmaması" olduğunu söyledi. Ancak Filistin halkının, tüm zulme ve yıkıma rağmen, topraklarına olan bağlılığını kaybetmediği ve iradelerinin asla teslim alınamayacağı vurgulanıyor.

MEMUR-SEN: Filistin Direnişine Destek Vermeye Devam Edeceğiz

MEMUR-SEN, Trump'ın açıklamalarının Filistin halkına yönelik bir etnik temizlik çağrısı olduğunu belirterek, uluslararası paydaşlarıyla birlikte güçlü bir direniş hattı oluşturmaya kararlı olduklarını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz, Amerikan emperyalizminin en kirli stratejilerinden birinin daha devreye sokulduğu bu süreçte, uluslararası ortaklarımızla birlikte direniş hattımızı güçlendireceğiz. Siyonist soykırıma karşı alanlarda direndik, İsrail merkezli firmalara karşı boykot çağrılarında bulunduk ve topyekün bir direniş hattı oluşturduk. Filistin insanlığın direnişidir, İsrail ise insanlığa karşı bir ifsad merkezidir."

MEMUR-SEN, Netanyahu'nun ve İsrail hükümetinin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurgulayarak, Filistin halkının özgürlüğü için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

"Nehirden denize, başkenti Kudüs olan özgür Filistin kurulana kadar, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz!"

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