Tarsus'ta halk sağlığını tehdit eden bin 500 kilo peynir ele geçirildi

Halk sağlığını etkileyen satışlara dur demek için ürün tespit etme çalışmalarını gerçekleştiren Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi ve menşei belli olmayan, etiketsiz 3 kilogramlık bidonlar içerisinde peynir ele geçirdi.

ÜRÜNLERİN İMHASI YAPILDI

Bahse konu olan işletme hakkında idari işlemler başlatıldı. Ürünlerin imhası ise Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Ekipler, denetimlerin aralıksız sürdürülebilmesi ve halk sağlığının korunması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

BAŞKAN BOLTAÇ: "HALKIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Halk sağlığı konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür olumsuzluklara karşı 7/24 sahadayız. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizdir." dedi.