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Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki parti kongresine katılarak önemli mesajlar verdi. Kendi mücadelelerinin kişisel kariyer mesele olmadığını aktaran Erdoğan, "Dikkatinizi çekerim, biz kısa mesafe koşucusu değiliz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 15:29, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:47
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Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi"nde konuştu.

"KONGRELERİMİZDE YUMRUKLAR DEĞİL, YÜREKLER KONUŞUYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Muhalefet kurultayı tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyor kardeşliğimizi daha da perçinliyoruz. Ne büyük bahtiyarlık ki bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor, kongrelerimizde gönüller buluşuyor kalpler kucaklaşıyor. Sandalyelerin havada uçuşmadığı bir şölen havasında kongrelerimizi tamamlıyoruz.

"BİZİM MÜCADELEMİZ KİŞİSEL KARİYER MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir. En tepeden en ücra birimine kadar hepimiz ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz.

"BİZ KISA MESAFE KOŞUCUSU DEĞİLİZ"

Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz. Biz uzun ve yorucu bir maratonun koşucularıyız. İpi göğüsleyene kadar durmadan koşacağız. Millete hizmet yolunda kırılmak darılmak küsmek gibi bir lükse hiçbirimiz sahip değiliz. Kişisel ihtiraslarını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler gibi olmadık, olmayacağız. Ben değil, biz demeye eneden ve enaniyetten uzak durmaya devam edeceğiz.

"HAYAL DENİLEN NİCE REFORMLARA BİRLİKTE İMZA ATTIK"

Bugün 22 yıl öncesine kıyasla her alanda bambaşka bir Türkiye'den bahsediyorsak bunda sizlerin çok büyük emeği var. Karalamalara kışkırtmalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk. Hayal denilen nice reformlara birlikte imza attık. Zulmün baskının yasakların ufkumuzu kararttığı eski günlerden 2025 yılının müreffeh Türkiye'sine yine beraber ulaştık. Türkiye'de siyasi partilerde bir zihniyet değişimine sizler öncülük ettiniz.

"BU ÜLKEDE YILLARCA KADININ ADI YOKTU"

Bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu. Kadınlar çoğu zaman siyasette bir vitrin malzemesi olarak görülüyordu. Başörtüsünden ötürü okuma kamuda çalışma hakları kısıtlanıyordu.

CHP'YE TEPKİ: ÜNİVERSİTELERİN KAPISINDA İKNA ODALARI KURANLAR SİZDİNİZ

Ey CHP unutma üniversitelerin kapısında ikna odaları kuranlar sizdiniz. Şimdi çıkmış bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Eğitimde kız çocuklarımızın okullaşma oranını biz yükselttik. Üniversitelerde kız öğrencilerin oranı yüzde 53'e çıktı. Ey Özgür Bey biz buraya durup dururken gelmedik ter döktük yüreğimizi koyduk.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR"

Unutmayın; kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. 2012'de yürürlüğe giren 6284 Sayılı Kanun'la bir kapsayıcılıkla kadınların korunmasını temin ettik. KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalardan aile içi şiddetin resen takip edilen suçlar arasına alınmasına kadar birçok başlıkta devrim niteliğinde adımlar attık. Muhalefetin yönettiği kimi belediyelerde 28 Şubat döneminden hatırladığımız ayrımcı politikalar tekrar hayata geçirilmek isteniyor."

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