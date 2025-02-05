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Uzmanı açıkladı: Altın fiyatlarının düşme ihtimali yok

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, Amerikan ekonomisinin iyiye gitmemesi, dünyadaki savaş ortamının devam etmesi ve ticaret-kota savaşı endişesi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 15:36, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:39
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Uzmanı açıkladı: Altın fiyatlarının düşme ihtimali yok

Dünya piyasalarında hızla yükselen altın fiyatları hem ons hem de TL bazında Türkiye'de rekorlar kırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin devam ettiği İsrail-Filistin olaylarındaki Gazze çıkışının da altının ateşini yükselttiğini belirten Başkan Özman, rekorlar kıran altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini ifade etti.

"Ticaret-kota savaşları başlar mı endişesi oluştu"

ABD'nin uyguladığı kota, siyaset ve para politikalarının altının fiyatının yükselmesinde etkili olduğuna değinen Salih Özman, "Altındaki yükseliş trendinin devam edeceği düşüncesindeyim. Donald Trump'ın 'güçlü dolar' söylemi nedeniyle dünya piyasalarında altının fazla artmayacağı düşünülüyordu. Ayrıca Rusya ile Ukrayna'yı uzlaştırarak savaş ortamını bitireceğini de söylüyordu. Trump'ın bu söylemleri uygulamaya geçmeyince altında indirim olmadı. Bu durum yeni yılla birlikte altın fiyatlarını hafif hafif arttırmaya başlamıştı. Geçen hafta da Kanada, Çin ve Meksika'ya gümrük kotalarını uygulaması, buna söz konusu ülkelerin cevap vermesi ve bu durumun Avrupa'ya da yansıması düşüncesi dünyada yeniden 'ticaret-kota savaşı' başlar mı diye ekonomik kriz endişeleri oluşturdu. Bu durumlar krizlerden beslenen altının da değer kazanmasına neden oldu. Bunlara ek olarak Trump'ın İsrail'e topraklarının yetmediğini, Gazze'de bulunan Filistin halkının buraları boşaltması gerektiğini söylemesi de savaş gerekçesi olarak algılandı ve bu da altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Altının ONS fiyatı dünya piyasasında 2 bin 900 dolara dayandı" dedi.

"Altın fiyatlarının düşme ihtimali yok"

Mevcut durum sebebiyle şu anda altın fiyatlarının düşme ihtimali olmadığını kaydeden Özman, "Dünya piyasasında 2 bin 872 dolarlık ONS fiyatının ülkemize yansıması ise gram altının 3 bin 345 TL'ye yükselmesi ile oldu. İstanbul Altın Borsası'nda da 24 ayar altın gramı 3 bin 330 TL oldu. Bu da Türkiye için hem TL hem de ONS bazında yeni bir rekor oldu. Savaşlar nihayete erse, Trump Filistin-Gazze söylemlerinden geri dönse bile Amerikan ekonomisinin çok iyiye gitmediğinin emareleri görülmediği andan itibaren altın fiyatlarının düşme ihtimali yok. Altın fiyatları yükselmeye devam eder. Bu kadar hızlı yükselmese bile yükselmeye devam edecektir. 2023-2024'te geleneksel yatırım araçları arasında en fazla kazanç sağlayan altın, 2025 yılında da en yüksek kazancı sağlayacak yatırım aracı olacaktır" diye konuştu.

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