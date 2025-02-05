Belediyede engelli işçinin yüzünün yanmasına soruşturma
İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nde engelli işçinin yüzünün yanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 16:02, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:01
Belediyede görevli engelli çalışan, üzerine dökülen kolonyanın alev alması sonucu yaralandı.
Yüzünde yanık oluşan ve arkadaşlarınca hastaneye götürülen işçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, AA muhabirine, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Olayın ardından soruşturma başlatıldığını bildiren Yetişkin, "Olaya karışan 3 personelimizin ifadesi alınacak. Ardından haklarında karar verilecek." dedi.
Yetişkin, yüzünde yanık oluşan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.