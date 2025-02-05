Proje okulları için atama ve görevlendirme kılavuzu yayımlandı

Atama ve görevlendirme süreci, 2025 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi'ne uygun şekilde yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev almak isteyen öğretmenler ve yöneticiler için atama süreci başladı.

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