Proje okulları için atama ve görevlendirme kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sürecine ilişkin 2025 yılı kılavuzunu yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 16:30, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:42
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev almak isteyen öğretmenler ve yöneticiler için atama süreci başladı.
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.
Atama ve Sonuç Açıklama Takvimi
Atama ve görevlendirme süreci, 2025 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi'ne uygun şekilde yürütülecek.
Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak.Kılavuz için tıklayınız