Turabi'ye 'müstehcenlik'ten soruşturma: Yakalama kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı. Çamkıran hakkında yakalama kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 16:51, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:51
Başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi