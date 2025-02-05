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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının ikinci fazı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanat, spor, tasarım, bilişim ve yabancı dil alan becerilerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının ikinci fazının ele alındığı 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı'na katıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 17:03, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:05
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının ikinci fazı tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin insanın bütün yönleriyle gelişimini esas aldığını söyleyen Bakan Tekin, "Programlarımızda bilgi, beceri, eğilim ve değerler; yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklar da önemli bir yer tutmaktadır. Programların teknik açıdan gerektiğinde yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip olması ve aynı zamanda milli, manevi ve insani değerlerimiz istikametinde hayata geçirilmesi de en önemli amaçlarımız arasındadır" dedi.

ÇALIŞTAY AŞAMASI TAMAMLANDI

Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları oluşturulurken bakanlık birimleri, akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katıldığı çok sayıda çalıştay ve toplantı düzenlendi. Kademeli olarak uygulamaya geçen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin program geliştirme çalışmalarının birinci fazında Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilimler alan becerilerinin öncelendiği derslerin öğretim programları tamamlanmıştı. Yaz döneminden itibaren ise Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı okulların haftalık ders çizelgelerindeki diğer derslere ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan müzik ilkokulu-ortaokulu ile spor ortaokullarına yönelik çalışmalara başlandı. Bu kapsamda sanat, spor, tasarım, bilişim, yabancı dil alan becerileri hazırlandı ve bu becerileri esas alan derslerin öğretim programı geliştirme çalışmaları için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığından beri üç çalıştay düzenlendi.

Ankara Kızılcahamam'da bugün gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı ile böylece program geliştirme çalışmalarının ikinci fazı da tamamlanmış oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sanat, spor, tasarım, bilişim ve yabancı dil öğretim programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onay sürecinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sunulacak. Bakan Tekin'in onayının ardından yeni derslerin öğretim programları gelecek yıldan itibaren okutulmaya başlanacak. Ayrıca, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde özel program uygulayan fen liselerindeki havacılık ve uzay ile bilişim teknolojileri ve yazılım temalarına ait derslerin öğretim programları geliştirme çalışmaları da yürütülüyor. Program geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilen çalıştaylara 300'e yakın akademisyen ve bine yakın öğretmen katkı sağladı.

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