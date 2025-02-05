'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları ne zaman?
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş

Üniversite öğrencileri için hazırlanan "İşkur Gençlik Programı" dün devreye girdi. Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı verecek programın ayrıntıları da belli oldu. İşkur Gençlik Programı'na başvuru tarihi ne zaman? Öğrenciler ne kadar para kazanacak? Haftada kaç gün çalışacak? Öğrenciler bir ayda maksimum ne kadar kazanacak? sorularına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yanıt verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 17:10, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:11
Yazdır
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını bildirdi.

Işıkhan, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarına ilişkin soru üzerine Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu üniversitelerinde okuyan öğrencilere müjde verdiğini, İŞKUR Gençlik Programı ile İŞKUR'un gençlere sunduğu hizmetlerin tek bir platform altında birleştirildiğini belirtti.

Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlatan Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "tecrübe eksikliğinin" gençlerin çalışma hayatına katılmalarındaki en büyük bariyerlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz İŞKUR Gençlik Programı'yla bu bariyeri kaldırıyoruz. Üniversitede öğrencilerimiz okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler." dedi.

İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Programın gençler için hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, kontenjanların gençlerin taleplerine göre artırılabileceğini söyledi.

Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini belirterek, "Gençlerimiz 1 hafta sonra da programa başvuruda bulunabilecek." diye konuştu.

Program ile gençlere önemli bir fırsat sunacaklarının altını çizen Işıkhan, rektörlerin programa yoğun ilgisinin olduğunu kaydetti.

Öğrencilere iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak

İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu.

Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.

Program, ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.

Katılımcıların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamasında, programdan bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencin istifade etmesinin planlandığını ifade etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber