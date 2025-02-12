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Üniversite daire başkanı görev ve makam tazminatı alabilir mi?

Sayıştay 8. Dairesi, üniversite daire başkanı kadrosunda görev yapan personele mevzuatında öngörülmediği halde makam ve görev tazminatı ödenmesi neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiğine hükmetti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 00:10, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:43
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Üniversite daire başkanı görev ve makam tazminatı alabilir mi?

Savunma: Makam tazminatı cetvelinde daire başkanı sayılmaktadır

Sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda; 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı cetvelin 7'nci sırasında yer alan ". Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı" ibaresindeki "Daire Başkanı" unvanı için herhangi bir kurum veya il koşulu getirilmediği, burada yer alan "Daire Başkanı" ibaresinden bütün daire başkanlarının anlaşılması gerektiği ifade edilmiş ise de, anılan cetvelde Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atanan kamu görevlilerinin makam tazminatı alabileceği düzenlemesine yer verildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında görev yapan personelin makam tazminatı alabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla düzenlemede amaçlanan, savunmada dile getirilenin aksine Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yapan Daire Başkanlarının makam tazminatı almasıdır. Kaldı ki anılan cetvelde Üniversite Genel Sekreterleri makam tazminatı alacak kadrolar arasında sayılmış olup Üniversite Daire Başkanlarının sayılmaması kanun koyucunun iradesini bu yönde kullandığını göstermektedir.

Savunma: Diğer daire başkanları yararlanırken sadece üniversite daire başkanları yararlanmamaktadır

Sorumlar savunmalarında ayrıca, diğer kurumların daire başkanlarının makam tazminatı aldığını, sadece üniversitelerin daire başkanlarının makam tazminatı almadığını ifade etmiş iseler de T.C. Anayasası'nın 128'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü gereğince, kamu görevlilerine aylıkları ile aylık unsurları dışında kalan diğer ödemelerin yapılabilmesi için bu tür ödemelere ilişkin bir kanuni düzenlemenin mevcut olması gerekmektedir. Dolayısıyla üniversitede daire başkanı kadrosunda görev yapan personele mevzuatında öngörülmediği halde makam ve görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

Savunma: Eşit işe eşit ücret ilkesine aykırıdır

Sorumlular son olarak Kanun'un bir ayrımcılık amacı gütmediğini, üniversite daire başkanlarına makam tazminatı ödenmemesinin eşit işe eşit ücret kuralına aykırı olduğunu öne sürmüş iseler de kamu hizmetinin sağlanması maksadıyla türlü alanlarda istihdam edilen kamu görevlilerine yapılan ödeme kalemlerini ve ödeme miktarlarını belirlemede yasama organının geniş bir takdir yetkisine sahip olduğu dikkate alınmalıdır.


Daire: 8
Karar Tarihi: 31.10.2024
Karar No: 325
İlam No: 6
Madde No: 1
Hesap Yılı: 2023

.Üniversitesinde daire başkanı kadrosunda görev yapan personele mevzuatında öngörülmediği halde makam ve görev tazminatı ödenmesi neticesinde. TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 26'ncı maddesinin (a) fıkrasında;

"Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. ..." hükmü,

Anılan Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7'nci sırasında ise;
"Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı, kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Milli Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Üniversite Genel Sekreterleri, Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1'inci maddesinin (C) fıkrasında; "(A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden, 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre 657 sayılı Kanun'un Ek 26'ncı maddesi gereğince anılan Kanuna ekli IV sayılı Cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara makam tazminatı ödenmesi mümkün olduğundan ve anılan Cetvelde üniversitelerde görev yapan Daire Başkanlarının yer almadığı görüldüğünden, söz konusu personele makam ve görev tazminatı ödenmesine imkan bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda; 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı cetvelin 7'nci sırasında yer alan ". Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı" ibaresindeki "Daire Başkanı" unvanı için herhangi bir kurum veya il koşulu getirilmediği, burada yer alan "Daire Başkanı" ibaresinden bütün daire başkanlarının anlaşılması gerektiği ifade edilmiş ise de, anılan cetvelde Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atanan kamu görevlilerinin makam tazminatı alabileceği düzenlemesine yer verildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında görev yapan personelin makam tazminatı alabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla düzenlemede amaçlanan, savunmada dile getirilenin aksine Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yapan Daire Başkanlarının makam tazminatı almasıdır. Kaldı ki anılan cetvelde Üniversite Genel Sekreterleri makam tazminatı alacak kadrolar arasında sayılmış olup Üniversite Daire Başkanlarının sayılmaması kanun koyucunun iradesini bu yönde kullandığını göstermektedir.

Sorumlar savunmalarında ayrıca, diğer kurumların daire başkanlarının makam tazminatı aldığını, sadece üniversitelerin daire başkanlarının makam tazminatı almadığını ifade etmiş iseler de T.C. Anayasası'nın 128'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü gereğince, kamu görevlilerine aylıkları ile aylık unsurları dışında kalan diğer ödemelerin yapılabilmesi için bu tür ödemelere ilişkin bir kanuni düzenlemenin mevcut olması gerekmektedir. Dolayısıyla üniversitede daire başkanı kadrosunda görev yapan personele mevzuatında öngörülmediği halde makam ve görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

Sorumlular son olarak Kanun'un bir ayrımcılık amacı gütmediğini, üniversite daire başkanlarına makam tazminatı ödenmemesinin eşit işe eşit ücret kuralına aykırı olduğunu öne sürmüş iseler de kamu hizmetinin sağlanması maksadıyla türlü alanlarda istihdam edilen kamu görevlilerine yapılan ödeme kalemlerini ve ödeme miktarlarını belirlemede yasama organının geniş bir takdir yetkisine sahip olduğu dikkate alınmalıdır.

Konunun sorumluluk yönünden değerlendirilmesine gelince;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 32 ve 33'üncü maddelerine göre; harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden; gerçekleştirme görevlileri de, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Nitekim, Sayıştay Genel Kurulu'nun . tarihli ve . sayılı kararında da harcama yetkilileri ile gerçekleştirme görevlilerinin kamu zararından birlikte sorumlu olduklarına karar verilmiştir.

Bu nedenle . Üniversitesinde daire başkanı kadrosunda görev yapan personele mevzuatında öngörülmediği halde makam ve görev tazminatı ödenmesine ilişkin ödeme emirlerini harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla imzalayan kamu görevlileri söz konusu ödeme sonucu oluşan kamu zararından sorumludurlar.

Sonuç olarak, . Üniversitesinde daire başkanı kadrosunda görev yapan personele mevzuatında öngörülmediği halde makam ve görev tazminatı ödenmesi neticesinde oluşan toplam . TL kamu zararının;

. TL'sinin Harcama Yetkilisi . (.) ve Gerçekleştirme Görevlisi .'ya (.) . TL'sinin Harcama Yetkilisi . (.) ve Gerçekleştirme Görevlisi .'ya (.) 7.

Müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

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