Ayniyat Saymanı görevinin ek göstergesi 3600 oldu mu?

Soru : Ayniyat saymanlarına 3600 ek gösterge Ocak 2025 tarihinde verilmesine rağmen sizde halen ek gösterge 2800 olarak hesaplanıyor



Detaylar/Değerlendirmeler:



Devlet memurları için uygulanacak olan ek göstergeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde gösterilmiştir.

657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvellerinde 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 7417 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış ve mevcut ek gösterge rakamları yükseltilmiştir.



Bu Düzenleme Sonucu I Sayılı Ek gösterge cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (ı) ve (i) bölümleri aşağıdaki şekli almıştır.



Söz konusu cetvelden de görüleceği üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı "Sayman" unvanı/kadrosu için ek gösterge 3600'e yükseltilmiş, ancak "Ayniyat Saymanı" olarak unvan/kadro gösterilmediği anlaşılmaktadır.



Bu bağlamda, söz konusu cetvel esas alındığında "Ayniyat Saymanı" unvanı/kadrosu için ek göstergelerin uygulanmasında cetvelin ( i ) bölümünde yer alan yükseköğrenim mezunu ile yükseköğrenim mezunu olmayanlar için belirlenen ek göstergelerin uygulanması gerektiğini, değerlendirmekteyiz.



