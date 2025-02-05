Nevzat Bahtiyar'ın avukatı istinafa başvurdu

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AVUKATINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU

Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne müvekkili hakkında istinaf başvurusunda bulundu. Dilekçesinde diğer 3 sanık hakkında verilen kararın doğru olduğu kanaatinde olduklarını belirten Ataş, "Narin Güran'ın 21 Ağustos 2024 tarihinde Kur'an kursundan döndükten sonra saat 15.15 sularında Arif Güran'ın ikameti ve ahırı civarına ulaştığı, ev ve ahır bölgesinde aile üyelerinin bulunduğu, öldürme eyleminin ev ve ahır arasındaki bir bölgede gerçekleştiği, Güran ailesi üyeleri tarafından kolluğun yönlendirilme çabası ile Narin'in bulunmaması için gerçeğe aykırı beyan ve saatlerin ifade edilmesi, ahırın yanındaki kanın hindi kanı olduğu belirtilerek muhtemel olay yerindeki delilin gizlenmeye çalışılması, abi Enes Güran'ın vücudundaki izler nedeniyle cinayet anında olay yerinde bulunduğu ve boğuşmanın içerisinde olması, anne Yüksel Güran'ın evde olduğuna ilişkin beyanı nedeniyle olay yerinde bulunduğunun sabit olması, anne Yüksel Güran'ın Narin'in ölümünü kabullenişine ilişkin tavırları nedeniyle Narin'in ölümünden haberdar olduğu, amca Salim Güran'ın kolluğu yönlendirme noktasındaki eylemleri, Salim Güran'ın aracında bulunan maktule ait DNA ve cenazeyi müvekkile teslim etmesi, müvekkili ve ailesini silahla tehdit etmesi nedeniyle diğer iki sanıkla birlikte cinayete iştirak ettiği, dolayısıyla Narin'in ölümünün aile içi bir cinayet eylemi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle mahkemece üç sanık hakkında verilen cinayete iştirak suçuna ilişkin kararın doğru olduğu kanaatindeyiz" dedi.

'NEVZAT BAHTİYAR'IN SUÇA İŞTİRAK ETMEDİĞİ SABİTTİR'

Olayın aile içi bir cinayet eylemi olduğunu belirten Ataş dilekçesinde, "Nevzat Bahtiyar'ın cinayete iştirak ettiğine dair somut delilin bulunmadığı, aşağıda değindiğimiz üzere tehdit altında Narin'in cansız bedenini teslim aldığını, aileyle birlikte hareket etmediğinin yargılama aşamasında dahi anlaşıldığı, Güran ailesi üyelerinin suçu müvekkile yıkmaya çalıştıkları, aleyhe olan kısımlarını kabul etmemekle birlikte daraltılmış baz raporuna göre dahi Arif Güran'ın evine diğer sanıklardan yaklaşık 9 dakika sonra gittiği, Narin'in cansız bedeniyle karşılaştığı, aksini gösteren somut bir delilin bulunmadığı ve dolayısıyla öldürme eylemi gerçekleştikten sonra iştirakin mümkün olmadığı dikkate alındığında, öldürme eyleminin aile içi bir cinayet eylemi olduğu ve müvekkilin suça iştirak etmediği sabittir" ifadelerine yer verdi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Ataş, dilekçesinde Bahtiyar hakkında 'Ceza verilmesine yer olmadığına karar' verilmesini, aksi kanaatte ise müvekkil lehine alt sınırdan hüküm kurulmasını ve müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederek, "İstinaf Başvurumuzun Kabulüne, müvekkil aleyhine yapılan istinaf başvurularının esastan reddine, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın 28 Aralık 2024 tarihli 2024/396 esas ve 2024/529 karar sayılı kararının istinaf incelemesi sonucu müvekkil lehine kaldırılmasına, TCK 28 gereği müvekkil hakkında 'Ceza verilmesine yer olmadığına karar' verilmesini, daireniz aksi kanaatte ise müvekkil lehine alt sınırdan hüküm kurulmasını ve müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" dedi.