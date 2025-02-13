Görevden alınan belediye daire başkanı 8. dereceli bir kadroya atanabilir mi?

İlk derece mahkemesi: İşlem hukuka uygundur



Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı görevini yürüten davacının, bu görevinden alınarak biyolog kadrosuna atanması yolunda tesis edilen işlemde hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır.

Davacı: İşlem cezalandırma amacıyla tesis edilmiştir



Dava konusu işlemin cezalandırma amacıyla tesis edildiği, işlem tesis edilirken gerekçe gösterilmediği, davalı idareye karşı yasal haklarını kullandığı için daire başkanlığı görevinden alınarak atanabileceği en düşük pozisyon olan 8. dereceli biyolog kadrosuna atandığı, idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuki kaideler çerçevesinde kullanılmamıştır.

Danıştay: Görevden alınması doğru olmakla birlikte, derecesinde hata yapılmıştır



Davacının daire başkanlığı görevinden alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı açık ise de; 1. dereceli kadroda 1. derecenin 4. kademesi kazanılmış hak aylık derecesiyle daire başkanı kadrosunda bulunan davacının, isteği olmaksızın, kazanılmış hak aylık derecesinin altında bir görev olan 8. dereceli biyolog kadrosuna atamasının yapılması suretiyle kadro derecesinin gözetilmediği anlaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2024/1304

Karar No: 2024/4442

İSTEMİN KONUSU:

...Bölge İdare Mahkemesi ...İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Davacı tarafından, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde daire başkanı kadrosunda görev yapmakta iken, daire başkanlığına atanma onayı iptal edilerek biyolog kadrosuna asaleten atanmasına ilişkin... tarih ve... sayılı... Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının 16/08/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

...İdare Mahkemesinin... günlü, E:., K:...sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda atama yapma ve görevden alma konusunda idareye takdir yetkisinin tanındığı, bu görevlerden başka görevlere atanmaya ilişkin işlemlerin kazanılmış hakları veya genel olarak hukuk güvenliği ilkesini ihlal eden bir yönünün bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, ...Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı görevini yürüten davacının, bu görevinden alınarak biyolog kadrosuna atanması yolunda tesis edilen işlemde hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen... günlü, E:..., K:...temyize konu kararıyla; istinaf başvurusuna konu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; dava konusu işlemin cezalandırma amacıyla tesis edildiği, işlem tesis edilirken gerekçe gösterilmediği, davalı idareye karşı yasal haklarını kullandığı için daire başkanlığı görevinden alınarak atanabileceği en düşük pozisyon olan 8. dereceli biyolog kadrosuna atandığı, idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuki kaideler çerçevesinde kullanılmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı tarafından, ...Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde daire başkanı kadrosunda görev yapmakta iken, daire başkanlığına atanma onayı iptal edilerek ...dereceli biyolog kadrosuna asaleten atanmasına ilişkin ...tarih ve ...sayılı ...Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının 16/08/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1897 sayılı Kanun ile değişik 45. maddesinin 1. fıkrasında, hiçbir memurun sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamayacağı; 71. maddesinde, memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmelerinin caiz olduğunun belirtildiği; 76. maddesinin 1. fıkrasında, kurumların görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar dahilinde daha üst kurum içinde veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri; 2. fıkrasında ise, memurların istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanun'un 71. ve 76. maddeleri ile memurların sınıfları da değiştirilmek suretiyle naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği hususunun yerleşik yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri uyarınca, memurların naklen atanmaları konusunda idarelerin sahip olduğu takdir yetkisi doğrultusunda, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, davacının daire başkanı kadrosundan alındığı ve davalı idarenin, kanunla kendisine tanınmış olan takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında keyfi kullandığı ve özel nedenlere dayandırdığı noktasında dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşıldığından, davacının daire başkanlığı görevinden alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı açık ise de; 1. dereceli kadroda 1. derecenin 4. kademesi kazanılmış hak aylık derecesiyle daire başkanı kadrosunda bulunan davacının, isteği olmaksızın, kazanılmış hak aylık derecesinin altında bir görev olan 8. dereceli biyolog kadrosuna atamasının yapılması suretiyle kadro derecesinin gözetilmediği anlaşılmış olup, anılan işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi...İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01/10/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



