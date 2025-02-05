Tır şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 20:17, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:20
Bahattin Sönmez'in kullandığı 34 E 4138 plakalı tır, Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.
Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.