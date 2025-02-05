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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir binbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu bildirdi. Şehidin Aydın'ın Efeler ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 20:24, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 21:16
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir binbaşı şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Aydın'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in Aydın'ın Efeler ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı, yarın ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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