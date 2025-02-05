Tuğla taşıma bandına ayağını kaptıran işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde Girbereşik Mahalesi'nde bulunan bir tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre işçi Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selimoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selimoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.