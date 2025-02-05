Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi

Sağlık Bakanlığı, 'Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri'ne dair 2020/1 sayılı genelgesini revize ederek 2025/1 sayılı genelge olarak yeniden yayımladı ve taşra teşkilatlarına duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 'Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri'ne dair 2020/1 sayılı genelgesini revize ederek 2025/1 sayılı genelge olarak yeniden yayımladı ve taşra teşkilatlarına duyurdu.

Mevcut durumda, Devlet Hizmet Yükümlülüğü ile atanan bir aile hekimi, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından yalnızca aynı düzeyde veya daha alt düzeyde bir ilçede aile hekimliği birimini tercih edebilirken, yapılan düzenleme ile aile hekimleri, aynı il içerisinde olmak kaydı ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek.

Aile hekimliği birimlerinde çalışabilecek

Mevcut durumda, 45/A statüsünde çalışan (kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen) ebe ve hemşireler, aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamazken, yapılan düzenleme ile 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler, bundan böyle aile hekimliği birimlerinde çalışabilecek.

Yeni bir yerleştirme kapsamına dahil edilebilecek

Mevcut durumda, sözleşmeli çalışan aile hekimleri, sözleşmesi yenilenmediğinde, sözleşmesi feshedildiğinde veya sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında yeniden sözleşme yapabilirken, yapılan düzenleme ile sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dahil edilebilecek.