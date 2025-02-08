Belediye daire başkanının şef olarak atanması hukuka uygun bulundu

İlk derece mahkemesi: İşlem hukuka uygundur



Davacı tarafından, daire başkanı iken 1 olan kadro derecesi korunmadan bu derecenin altındaki 3. dereceli kadroya şef olarak atandığı ileri sürülmekte ise de, davacının dört yıllık bir yüksekokul veya fakülte mezunu olmaması nedeniyle, dava konusu işlem ile eğitim durumuna göre atanabileceği en yüksek derecede bir göreve atandığından bu iddiaya itibar edilmemiştir.

İstinaf ise bu kararı bozarak işlemi iptal etmiştir.

Danıştay: Takdir hakkı kapsamındadır



Davacının geçmiş hizmetleri incelendiğinde; İdarenin, davacıyı Daire Başkanlığı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde ifadesini bulan takdir yetkisi kapsamında atadığı görülmekte olup, davalı idarenin atama konusunda sahip olduğu bu yetkinin davacıyı görevden alma konusunda da mevcut olduğunun kabulü noktasında tereddüt bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, dava konusu işlemin, davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği gözönünde bulundurularak, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği anlaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2024/2288

Karar No: 2024/4544

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen... günlü, E:... K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava, ... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı olarak görev yapan davacının, bu kadrodan alınarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı emrine şef olarak atanmasına ilişkin... tarih ve ... sayılı ... Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu kararının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla; dosyada, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, dava konusu işlemin, davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği göz önünde bulundurularak hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği, öte yandan, davacının (kısa süre görev yaptığı daire başkanlığından önceki) geçmiş hizmetlerine nazaran daha üst bir göreve atandığı hususu da göz önüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, her ne kadar; davacı tarafından, daire başkanı iken 1 olan kadro derecesi korunmadan bu derecenin altındaki 3. dereceli kadroya şef olarak atandığı ileri sürülmekte ise de, davacının dört yıllık bir yüksekokul veya fakülte mezunu olmaması nedeniyle, dava konusu işlem ile eğitim durumuna göre atanabileceği en yüksek derecede bir göreve atandığından bu iddiaya itibar edilmediği, ayrıca dava konusu işlemin hukuka uygun bulunması nedeniyle bu işleme bağlı parasal ve özlük hak taleplerinin de reddinin gerektiği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen temyize konu kararla; dava konusu işlem içeriğinde, atamanın görülen lüzum üzerine tesis edildiğinin ve savunma dilekçesinde de atamanın takdir yetkisi çerçevesinde yapıldığının belirtildiği, ancak davacının, daire başkanlığı görevinde yetersizliğinin/başarısızlığının veya kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından bu görevden alınmasını gerektirecek nitelikte hukuken geçerli somut başka bir nedenin ortaya konulmadığı gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının hakediş tarihlerinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan ve herhangi bir uzmanlık veya özel bir mesleki bilgisi olmayan davacının, idarenin geniş takdir yetkisi kapsamında daire başkanlığı gibi üst kademe yöneticilik görevine atandığı, aynı kapsamda görevden alınan davacının, bu görevden alınırken idarenin takdir yetkisine itirazının kabul edilebilir olmadığı, dava konusu işlem tesis edilirken idarenin hizmet ihtiyacı, sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanımı, davacının eğitim durumuna göre atanabileceği en üst derece gibi unsurların göz önüne alındığı ileri sürülerek temyize konu kararın bozulması istenmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:.Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı olarak görev yapan davacının, bu kadrodan alınarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı emrine şef olarak atanmasına ilişkin ... tarih ve... sayılı ... Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu kararının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle temyize konu dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

'un " Teşkilat ve personel" başlıklı 12. maddesinde; "Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı ait kademe birimlerinden teşekkül eder ve İSKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur. Daire başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile, İSKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır."... düzenlemesine, aynı Kanun'un Ek Madde 5 hükmünde ise: "Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır.

" düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen 657 sayılı Kanun hükmü ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dosyasının incelenmesinden; davacının 1998 yılında ... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde koruma ve güvenlik görevlisi olarak göreve başladığı, 2007 yılında unvan değişikliği ile ... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak atandığı, ... tarihine kadar bu görevi yürüttüğü, ... tarihi itibarıyla aynı kurumda daire başkanı olarak atandığı, kısa bir süreliğine daire başkanlığı yaptıktan sonra 08/05/2023 tarihinde dava konusu işlem ile bu görevden alınarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesine şef olarak, eğitim durumuna göre atanabileceği en yüksek derecede bir göreve atandığı anlaşılmaktadır.

Davacının geçmiş hizmetleri incelendiğinde; İdarenin, davacıyı Daire Başkanlığı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde ifadesini bulan takdir yetkisi kapsamında atadığı görülmekte olup, davalı idarenin atama konusunda sahip olduğu bu yetkinin davacıyı görevden alma konusunda da mevcut olduğunun kabulü noktasında tereddüt bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, dava konusu işlemin, davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği gözönünde bulundurularak, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, davanın reddi yolunda .... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen temyize konu kararda ise hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan... TL yürütmenin durdurulması istemi harcının davalı idareye iadesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03/10/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



