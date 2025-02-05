MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği

Yaklaşık 3 milyon 920 bin öğrenci ile 220 bin öğretmenin etkilendiği 11 ilde, Bakanlık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkez teşkilatı birimleri ve 11 il milli eğitim müdürlüğü tarafından kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Depremin hemen ardından eğitim ortamlarının fiziki kapasitesinin iyileştirilmesi kapsamında önce hasarlı, az hasarlı, yıkılan ve kullanılamaz hale gelen okul ve dersliklerin tespiti yapıldı.

Bu kapsamda depremlerde 9 bin 935 dersliğin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Bakanlık, deprem bölgesinde pek çok çalışma yürüttü. 6 Şubat'tan itibaren 7 bin 497 dersliğin yapımı tamamlandı, yaklaşık 63 bin dersliğin onarımı yapıldı. Ayrıca, ihtiyaç duyulan dersliklerde güçlendirme çalışmaları yürütüldü.

Yapımı süren 12 bin 321 derslik ile güçlendirme çalışmaları devam eden dersliklerin, eylül ayı itibarıyla tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

Böylelikle yeni derslik yapımları ve güçlendirme çalışmalarıyla deprem öncesi kapasitenin üzerine çıkılarak yüzde 10'un üzerinde artış sağlanmış olacak.

Ayrıca, 4 bin 292 derslik 2025 yatırım programına da alındı.

754 bin 180 depremzedeye konaklama ve yemek hizmeti verildi

Depremden etkilenen öğrenci ve öğretmenler için hassas çalışmalar yapan Bakanlık, yıkılan veya hasar gören okullardaki öğrencileri başka okullara yönlendirdi ve ücretsiz taşımalarını sağladı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde toplam 3 bin öğretmen ve personel, konteyner kentlerden okullarına ücretsiz taşındı.

Depremlerin ardından 27 Eylül 2023'e kadar Bakanlığa ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 754 bin 180 depremzedeye konaklama ve yemek hizmeti verildi.

Depremden etkilenen illerde oluşturulan "Teknik Çözüm Ekipleri" ise hasarsız okulların fiziki şartlarını iyileştirdi, iş sağlığı ve güvenliği kontrollerini yaptı ve basit onarımlarını gerçekleştirdi.

Halk eğitimi merkezlerindeki kurslara 2 milyon 833 bin 342 kişi katıldı

MEB, depremden etkilenen illerdeki halk eğitimi merkezlerinde 13 Mart 2023-30 Ocak 2025 tarihlerinde 199 bin 122 kurs açtı.

Bu kurslara 1 milyon 890 bin 952 kadın, 942 bin 390 erkek olmak üzere 2 milyon 833 bin 342 kişi katılım sağladı.

45 bin 190 usta öğreticinin görev aldığı kurslarda, bölgede yaşayanların sosyal ve ekonomik hayata yeniden dahil olmalarını sağlamak amacıyla özellikle mesleki ve sosyal uyum kurslarına ağırlık verildi.

Ailelerin afetler ve acil durumlarla ilgili temel bilgi ve kavramları öğrenmesi amacıyla "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimleri" hazırlandı. Bu eğitimlerde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıca, afet sonrası çocukların tepkileri, yetişkinlerdeki kayıp ve yas süreci, baş etme önerileri, çalışanlara yönelik destek ve afet bilinci eğitimi gibi konularda da kurslar düzenlendi.

Depremzedelerin üretimlerinden gelir elde etmeleri ve sosyalleşmeleri amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerince "Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi.

Deprem bölgesine 21 bin 569 yeni öğretmen atandı

MEB, 2023 Mart sözleşmeli öğretmenlik ataması sürecinde 21 bin 569'u deprem bölgesinde bulunan 10 ile olmak üzere 44 bin 573 öğretmenin atamasını yaptı.

Yeni atanan veya görev yeri değişikliği nedeniyle yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayacak öğretmenler için öğretmenevi ve akşam sanat okullarında konaklama hizmeti sağlandı.

Öğretmenlerin deprem bölgesi dışındaki illere tayin istekleri yerine getirildi, deprem bölgesi dışındaki illerde görev yapan öğretmenlerden gönüllü olanlar deprem bölgesinde görevlendirildi, farklı zamanlarda yapılan atamalarla öğretmenlerin sağlık özrü ve aile birliğine dayanan yer değiştirme işlemleri yapıldı.

Ayrıca, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öğretmenlik alanlarında görev yapmak üzere, sözleşmeli veya kadrolu 901 öğretmen bölgede geçici görevlendirildi.

Temel ihtiyaçlar bölgelere gönderildi

Bakanlık, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının çalışmalarına hız vermesiyle depremzedelerin her an yanında oldu.

AR-GE okullarında üretilen ürünler, deprem bölgesinde kullanılmak üzere afet bölgesindeki illere gönderildi. 74 ildeki 462 kurum tarafından üretilen sıcak yemek deprem bölgesindeki illere sevk edildi.

22 bin 104 çadır içi, 9 bin 564 çadır dışı olmak üzere 31 bin 668 soba üretilerek bölgeye gönderildi. Çocuk ve gençler için 6 bin 983, yetişkinler için de 79 bin 965 uyku tulumu üretildi. 2 mobil ekmek fırını üreterek bölgede faaliyete başladı.

Ayrıca 750 güneş enerjili şarj istasyonu, 402 güneş enerjili konteyner sınıf ve 243 konteyner tuvalet, 858 yatak da depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Öğretmenlere psikososyal destek becerilerine yönelik eğitim verildi

Bakanlıkça depremzede öğretmenler için özel çalışmalar da uygulandı.

Bu kapsamda depremin hemen ardından hem öğretmenlerin desteklenmesi için hem de depremzede öğrencilerine psikososyal açıdan nasıl destek olacağına dair becerileri kazanması amacıyla "Afet Sonrası Öğretmenlerin Psikososyal Destek Becerilerinin Geliştirilmesi" çalışması yapıldı.

Bu doğrultuda öğretmenlere yönelik eğitim içerikleri oluşturuldu. Ayrıca çalışma kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik 4 "Öğretmen Kılavuzu" hazırlanarak erişimlerine açıldı ve 148 bin 179 öğretmene "Afet Sonrası Psikososyal Destek Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri" verildi.

MEB, öğretmenlere yönelik "Deprem Bölgesinde Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Mesleğe Başlama Eğitimi Çalışması" yürüttü. Çalışma kapsamında 960 öğretmene "Eğitici Eğitimi" kursu verildi ve düzenlenen merkezi seminerlerde 1499 öğretmen, mahalli seminerlerde ise 11 bin 917 öğretmen eğitim almış oldu.

Bakanlık ve UNICEF işbirliğiyle geçen yıl "Deprem Bölgesinde Çalışan Öğretmenlerin İyi Oluş Hallerinin Geliştirilmesi Projesi" uygulandı.

"Eğitici Eğitimi Kılavuz Kitabı"nın hazırlandığı projede, deprem bölgesinde görev yapan 659 rehberlik öğretmenine eğitim verildi. Bu kapsamda öğretmenlerin stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, psikolojik sağlamlıklarının artırılması, çevresiyle pozitif ilişkiler kurabilme ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

"Veli Psikoeğitim Programı" hazırlandı

MEB, depremi yaşayan ailelerin normalleşme süreçlerine destek sunmak ve psikolojik iyi oluşlarını güçlendirmek amacıyla "Veli Psikoeğitim Programı" hazırladı.

Program ile travmatik olaylar sonrasında velilerin tepkilerini normalleştirmek ve zorlayıcı yaşantıların etkileri konusunda baş etme becerilerini güçlendirmek amaçlandı.

"Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı" ve "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğrenci Psikoeğitim Programı" da öğretmen ve öğrencilerin zorlayıcı yaşantıların etkileri konusunda baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla hazırlandı.

Ayrıca "Kayıp ve Yas" konusunda ailelere ve öğretmenlere yönelik içerikler hazırlandı, bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Saha çalışmalarında bulunan öğretmenlere, afetlerde destek hizmeti sunmanın sonucunda ortaya çıkabilecek stres tepkilerini fark etme ve başa çıkabilmelerini sağlayıcı "Çalışana Destek" programı uygulandı.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve ailelerine daha etkili destek sunmak, psikolojik sağlamlıklarını güçlendirerek travmatik yaşam olayları sonrasında iyi oluşlarını artırmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından uygulanmak üzere "Travma Odaklı Eğitim Programları" hazırlandı.

"Konteyner teknoloji tasarım atölyeleri" kuruldu

MEB, temel eğitim faaliyetleri kapsamında da depremden etkilenen illerde kapsamlı çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda "Erken Çocuklukta Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi" hazırlandı. Depremden etkilenen bölgelerdeki çadır kent ve konteyner kentlere 2 bin "Benim Oyun Sandığım Eğitim Seti" temin edildi. Ayrıca, depremden etkilenip farklı illere geçici olarak göç eden illerdeki çocuklara 870 eğitim seti dağıtımı yapıldı.

"Enerjimiz Geleceğe, Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum Projesi" kapsamında öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak teknolojiye ve dijital eğitime erken yaşta erişimlerinin artırılması, araştıran, yenilikçi düşünen, problem çözebilen ve üretebilen yeni nesiller yetiştirilmesi amacıyla Hatay ve Kahramanmaraş'ta ortaokul düzeyinde "konteyner teknoloji tasarım atölyeleri" kuruldu.

Öğrencilerin temel eğitim düzeyinde öğrenme kayıplarının giderilmesi, öğrenme kayıplarının önlenmesi ve öğretimin güçlendirilmesi amacıyla "Temel Eğitimde Öğrenme Kayıplarının Giderilmesi ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi" başlatıldı.

"Sürdürülebilir Yaşam için Eğitim Projesi" ile de iklim değişikliğine dayanıklı toplum oluşturmak için okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretim programlarının sürdürülebilir kalkınma için eğitim bakış açısıyla incelenerek programlara uygun modül ve materyaller geliştirilmesi, bu konuda okul paydaşlarında farkındalığın artırılması amaçlandı.

Deprem sonrasında bölgede bulunan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarına Mobil Bilim Merkezi Projesi ile katkı sağlandı.

Mobil Bilim Merkezi ile deprem bölgesi faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya'da bulunan bütün çadır kentlere, depremzede vatandaşların kaldığı yurt ve konteyner bölgelerinde yaklaşık 25 bin öğrenciye hizmet verildi.