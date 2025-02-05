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Ege Denizi sallanmaya devam ediyor!

Ege Denizi'nde saat 20.47'de 4,8 büyüklüğünde ve saat 22.09'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 21:08, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 22:29
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Ege Denizi sallanmaya devam ediyor!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 22.09'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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