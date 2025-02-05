Ege Denizi sallanmaya devam ediyor!
Ege Denizi'nde saat 20.47'de 4,8 büyüklüğünde ve saat 22.09'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 21:08, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 22:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, saat 22.09'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.