Ege Denizi sallanmaya devam ediyor!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 22.09'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.