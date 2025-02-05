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Asrın felaketinde madencilerin kahramanlıkları belgesel oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından sergiledikleri kahramanlıklarla adeta dünya gündemine oturan madenciler, "K-Ömür" belgeseline konu oldu. Belgeselin gösteriminde enkazdan 24 saat sonra kurtarılan Gövtaş ailesi de katıldı. Madencilere duyduğu minnetini dile getiren baba Veli Gövtaş, "Onların önünde ceket ilikliyoruz, saygı duruşuna geçiyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 21:57, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 22:00
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Asrın felaketinde madencilerin kahramanlıkları belgesel oldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan asrın felaketinde yaklaşık 4 bin madenci kurtarma çalışmalarına katıldı, enkazın altında maden ocağındaki gibi kurdukları tahkimatlarla çok sayıda depremzedeyi enkazdan kurtardı. 6 Şubat depreminin yıldönümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde madencilerin kahramanlıklarının anlatıldığı K-Ömür belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programın açılış konuşmaları yapıldı. Sendika yöneticilerinin konuşmalarının ardından kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Takvimler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınan iki büyük depremle millet olarak tarihimizin en büyük acılarımızdan birini yaşamış olduk. Bu felakette de devletimizin ve milletimizin yekvücut olarak hareket etmesi şanlı tarihimizin ruhunda yer alan bir olmak düşüncesinin tezahürüdür. İşte bu hususta şehrimizin kahraman madencileri de deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında yer almışlardır. Yerin yüzlerce metre altında alın teri döken, ülkemizin refahı ve kazancı için çalışan fedakar madencilerimizin deprem bölgesinde gösterdikleri üstün gayretlerin hakkını asla ödeyemeyiz" ifadelerine yer verdi.

BEUN Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun 'Deprem Güvenli Yaşamı Nasıl Tesis ederiz' başlıklı konferansının ardından K-Ömür belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Gürkay Gündoğan, yönetmenliğini yaptığı K-Ömür belgeselinin hazırlanma sürecinden bahsederek, "Kömür öyle anlamlı bir kelime ki çıkartmak için ömrünü adayan işçileri vardır. Yer altında bir ömür harcayan insanlar bu sefer 6 Şubat 2023 tarihinde deprem bölgelerinde birçok canın ömrüne nefes oldular. Bu nedenle bu belgesele kömürden daha anlamlı bir isim konulamazdı diye düşündük. İsmine kömür koyduk" diye konuştu.

Belgeseli izleyince acılarının tekrarlandığını ifade eden depremzede Veli Gövtaş, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ailemle birlikte herkese geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Madenciler artık bizim kahramanlarımız. Belgeselde de söylemiştim. Zonguldak neresi Hatay neresi? Ama bir şekilde kader bizi birleştirdi. Onların önünde ceket ilikliyoruz, saygı duruşuna geçiyoruz. Gerçekten tarif edilemez bir duygu bu. Artık Karadenizli ağabeylerimiz ve ailelerimiz var" şeklinde konuştu.

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