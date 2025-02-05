Kayserispor taraftarlarından Vali Çiçek'e '38 Ayar Adam' unvanı

Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale, sosyal medyada günlerdir duyurduğu '38 Ayar Adam' unvanını saat 20.38 itibarıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e verdiğini duyurdu.

Vali Çiçek, 6 Şubat 2023 depremlerinde gösterdiği fedakar çalışmalar nedeniyle bu unvana layık görüldü.

Kapalı Kale Taraftar Derneği'nden Açıklama

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi perde kalktı. O, milletin en zor anında yalnız bırakmayan, gece gündüz demeden sahada olan, yüreğini ortaya koyan bir adam: Valimiz Gökmen Çiçek. 6 Şubat 2023. Acının en derinden hissedildiği gün. O gün kimileri bekledi, kimileri izledi. Ama birisi vardı ki halkının yanından bir an bile ayrılmadı. Karanlığın içerisinde ışık oldu, umudu ayakta tuttu. Bugün adı dualarda, emeği hafızalarda. Depremin bağrında halkın hep yanında duran #38AyarAdam'a sonsuz minnetle."

Deprem Sürecindeki Çalışmalarıyla Öne Çıktı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında sahadaki aktif çalışmalarıyla dikkat çekmişti.

Kriz yönetimi ve destek organizasyonlarıyla bölgedeki halkın yanında olan Çiçek, depremzedelere yönelik yaptığı yardımlar ve sahadaki varlığı nedeniyle büyük takdir topladı.

Taraftarlardan Büyük Destek

Kayserispor taraftarları, sosyal medyada #38AyarAdam etiketiyle Vali Gökmen Çiçek'e destek mesajları paylaştı.