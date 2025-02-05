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Özel'den İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye dair açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianameye ilişkin, "Burada 'Benim ailemi tehdit etti' yalanıyla hızla çemberi daraltmaya çalışıyor. Bir tane amacı var, Recep Tayyip Erdoğan'ın bükemediği bileği yargı eliyle kırmak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 23:33, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 23:35
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Özel'den İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye dair açıklama

Özel, Sözcü televizyonu canlı yayında soruları yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Soru üzerine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde vefat rakamlarının net öğrenilmesi için kapalı nüfus sayımı yapılması gerektiğini söyleyen Özel, Afet Bakanlığı kurulmasını önerdi.

Özgür Özel, deprem konutlarının teslim edilmesi konusunda çaba gösterildiğini ama koordinasyon eksikliği bulunduğunu, deprem bölgeleri için iktidar tarafından verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

- "Bugün yaptığı iş 5 günde iddianame yazmak"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Topyekun tükenmişlik hali, kendine tapulu görülen makamların elden gidecek olmasının telaş ve hazımsızlığının yarattığı bir saldırganlık." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların CHP'li belediyelerden memnuniyet oranına dair 31 Ekim'de kamuoyuna açıkladığı anket sonuçlarının, iktidar tarafından "hazmedilemediği" iddiasında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Bir taraftan silkeliyor. Aşevinde bedava verilen yemeğe mani olmaya çalışıyor. Birine de 'İstanbul'da bana sen lazımsın' diyor. Bu kişiyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Esenyurt Belediye Başkanımıza 'terör' diyerek kayyum atanıyor ama 100 gündür iddianame yazmıyor çünkü eli boş. Beşiktaş davasında tutukluluk yaparak kılıfını hazırlıyor. İstanbul'da çemberi daraltmaya çalışıyor. Hedefte kimin olduğunu kargalar biliyor, Ekrem İmamoğlu'na doğru yürümeye çalışıyor. Bugün yaptığı iş 5 günde iddianame yazmak. Burada 'Benim ailemi tehdit etti' yalanıyla hızla çemberi daraltmaya çalışıyor. Bir tane amacı var, Recep Tayyip Erdoğan'ın bükemediği bileği yargı eliyle kırmak."

- "Aday belli olmalıdır ve yola çıkılmalıdır"

Partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin yöneltilen soruya karşılık Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Erken seçim için ne lazımsa sandık görevlileri belirlenmelidir. Sandık eğitimleri hızla verilmelidir. Program kurultayı, program çalışmaları hızla sonuçlandırılmalı. Hükümet programına iktidar programına evrilmelidir. Broşürler, afişler, sloganlar hazır olmalıdır. Aday belli olmalıdır ve yola çıkılmalıdır. Kararlı bir duruş gösterilmelidir. Şimdi bu adayı belirleyeceğiz. Belki muhalefet, bir ortak adayla ortaklaşırız. Belki ilk tur başka olur. CHP diyor ki 'Bizim de adayımız belli olsun'. Diğer partilerin belli ve biz erken seçim istiyoruz. Erken seçimin adayı erken açıklanır. Asla kendi adaylığımı kafamda tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım."

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 2 gün önce görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ön seçime bir itirazı yok ama 'Acaba acele mi ediyoruz?' diye bir takım endişelerini bana da iletti. Ama partinin yetkili kurulları 'stratejik olarak bir an önce aday belirlenmeli' diyorlar. Ön seçime girer girmez bilmiyorum ama Mansur başkanda şunu gördüm, parti vazife verirse kazandırmak için elinden geleni yapmak istiyor. Partiye ve Türkiye'ye kaybettirmek gibi bir niyeti hiç yok."

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