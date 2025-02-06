6 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.00/12.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde hayatını kaybedenleri anma programı kapsamında sessiz yürüyüş ile anma ve mevlit törenine katılacak, Gölbaşı Deprem Şehitliği ve Gölbaşı Belediyesini ziyaret edecek, Kullar Deprem Şehitliği ile Nurhak ve Ekinözü belediyelerine ziyarette bulunacak, Elbistan Depremini Anma ve Mevlit Töreni'ne katılacak, Pazarcık Belediyesi ile partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret edip, depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle buluşacak.

(Adıyaman/03.45/04.17/08.30/09.00/Kahramanmaraş/11.00-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nurdağı ve İslahiye'deki köy konutlarında hane ziyareti gerçekleştirecek, kabir ziyaretinde bulunacak, TOKİ Binaları Anı Alanı'nı gezecek, depremde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programına katılacak.

(Gaziantep/10.00-14.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Belediyeyi ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, TOKİ Anahtar Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/08.30/10.00/13.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Adıyaman Valiliği önünde düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Adıyaman/03.45)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te basın toplantısına katılacak, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşların kabirlerini ve ailelerini ziyaret edecek, Kayabaş Camisi'ndeki anma programına katılacak, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek, Resul TOKİ Konutları ile Valiliği ziyaret edecek.

(Kilis/10.00/11.30/12.00/12.50/14.30/15.30/16.30)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremde yaşamını yitirenlerin kabirlerini ziyaret edecek, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinin ardından TOKİ konutları anahtar teslim töreni ile 6 Şubat Depremi Anma Programı'na katılacak. Ersoy, Bakanlığınca tamamlanan ve devam eden projeleri inceleyecek, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak.

(Malatya/11.00/12.00/13.00/14.30/16.00/Elazığ/18.00)

6- CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Yankı Bağcıoğlu, Ayşe-Mehmet Polat Sitesi önünde ve Gaziantep İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak.

(Gaziantep/04.17/11.00)

7- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerini anma programlarına katılacak.

(Hatay/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, Azerbaycan Mahallesi'nde basın açıklaması gerçekleştirecek ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/08.30/10.00/13.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremde yaşamını yitirenler için düzenlenecek anma programına katılacak.

(Hatay/13.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'e ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler, 6 Şubat 2023'te 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de anılacak.

SPOR

1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki beşinci maçında İzlanda'yı konuk edecek.

(İzmit/19.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlanacak. Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa, Boluspor-Galatasaray, Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Göztepe-Gaziantep FK müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Bolu/16.00/Antalya/18.30/İzmir/20.45)

3- THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos Aktor takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Atina/22.15)

4- 45. Trabzon Yarı Maratonu'nun basın toplantısı, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

5- Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Khlaeej'i konuk edecek.

(Riyad/18.20)