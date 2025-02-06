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Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat; İstanbul ve Türkiye'nin ihracatta, fuarcılıkta, müteahhitlikte ve turizmde parlayan bir yıldız konumuna geldiğini belirtti. Bolat, "Fuarcılıkta iyi bir konuma geldik. Artık güçlü ve büyük dünya markaları çıkarmanın vakti geldi. Her alanda başarı hikayesi yazacağız" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 07:23, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 07:25
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Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliğini taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (IFCO) 7'ncisi başladı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen fuar; Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliğini taşıyan etkinlik, 30 bin metrekarelik alanda küresel hazır giyim alım grupları ve binlerce alıcıyı bir araya getirdi. Fuar için alım grubunun yanı sıra 150'den fazla ülkeden çok sayıda seçkin alıcı da İstanbul'a geldi. Cumartesi günü sona erecek fuarı yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

SEKTÖRÜN KÜRESEL GÜCÜ VAR

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen yıl mal ihracatında 262 milyar dolara, hizmetler ihracatında ise tahmini 115 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti. Bolat, hazır giyim sektörünün herkes için çok büyük önem taşıdığını, Türkiye sanayisinin ilk göz ağrısı ve yıldızı olduğunu kaydederek, net ihracatçı ve istihdam yoğunluklu bir sektör olan hazır giyim ve tekstile çok fazla önem verdiklerini söyledi. Dünyada "hazır giyim ve konfeksiyon" ile "tekstil ve ham maddelerinde" 6'ncı sırada olduklarını ifade eden Bolat, Avrupa'da ise tekstilde ikinci, hazır giyimde üçüncü tedarikçi ülke olduklarını bildirdi.

TEKSTİLİ ASLA BIRAKMAYIZ

Bolat, şunları kaydetti: İstanbul ve Türkiye ihracatta, fuarcılıkta, müteahhitlikte, turizmde parlayan bir yıldız konumunda. Fuarcılıkta iyi bir konuma geldik. Artık güçlü ve büyük dünya markaları çıkarmanın vakti geldi. Her alanda başarı hikayesi yazacağız. Konfeksiyon sektörü bir miktar zor bir yıl geçirdi geçen yıl. Bunun en önemli sebebi en önemli pazarımız olan Avrupa'daki talep düşüklüğü oldu. Türkiye'nin ve Türk sanayisinin ilk göz ağrısı olan hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sanayisini asla bırakmayacağız ve büyütmeye, güçlendirmeye, desteklemeye her alanda devam edeceğiz."

YATIRIMCILAR UZAK DOĞU'DAN BİZE GELİYOR

  • Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün geçen yıl 19,7 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan Bolat, "Tekstil sektörümüz de 9,4 milyar dolar bir ihracatla kapattı. Burada ocak ayına iyi başladık. Önümüzdeki aylarda bunun daha da hızlanacağına inanıyoruz. Avrupalısı, Amerikalısı, Uzak Doğulusu Türkiye'nin çok kaliteli sanayi üretimine sahip, teknolojisi iyi ve hızlı teslimata uygun, iyi bir üretici ve tedarikçi ülke olduğuna inanmış konumda. Uzakdoğu'dan ayrılmakta olan bazı sanayiler, üreticiler Türkiye'ye yatırımlarını kaydırmaktadırlar. Gün geçmiyor ki bu konuda talepler hükümetimize ulaşmasın" dedi.

Salonların hepsi dolu

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, IFCO ile sektöre çok büyük fuar kazandırdıklarını belirterek, "Salonların hepsi dolu. Türkiye'ye, İstanbul'a yeni bir ivme kazandırdık" dedi. Hazır giyim ve tekstil sektörünün şu dönemlerde bazı zorluklardan geçtiğini dile getiren Gültepe, "Ümidimiz, zorlukların geride kaldığı yönünde. 2025'in ilk çeyreğinden sonra inşallah sektörlerimizin son iki yılda kaybettiği yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatı yine kazanma şansı olur" ifadelerini kullandı.

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