Elektriğe iki şehirde dev yatırım

6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta enerji arz güvenliğini sağlamak için hızlı bir şekilde harekete geçen AKEDAŞ, yatırım planlarını güncelleyerek önceki yıl 1,83 milyar, geçen yıl da 3,36 milyar TL yatırım yaptı. AKEDAŞ, planlı bakım çalışmalarına da büyük önem veriyor. Geçen yıl 243 milyon TL olan bakım bütçesi bu yıl 305 milyon TL olacak.

KESİNTİLERE HIZLI MÜDAHALE

Yenilenen havai ve yer altı şebekeleri, artırılan trafo kapasiteleri ve modern SCADA sistemleri ile bölgenin enerji altyapısı güçlendirildi. SCADA sistemlerinde yapılan geliştirmeler sayesinde, enerji kesintilerine daha hızlı müdahale edilerek işletme verimliliği artırılacak. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Mehmet İlbasan, depremin ardından bölgeye yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili, "Depremin üzerinden geçen iki yılın ardından, 2011 yılında gerçekleştirilen devirden bu yana yaptığımız toplam 13,4 milyar TL tutarındaki yatırımımızın yaklaşık yüzde 40'ı olan 5,2 milyar TL'lik kısmını, depremden sonraki dönemde gerçekleştirdik" dedi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ise ELDER olarak elektrik dağıtım sektörünün sahadaki dönüşüm ve yatırım süreçlerini yakından izlediklerini belirterek yüzyılın deprem felaketinin en çok etkilediği bölgelerde hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ'nin de çalışmalarının sektöre önemli katkılar sağladığını vurguladı.