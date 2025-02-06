Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Köstereli ve Bal'ın savcılık sorguları tamamlandı. Köstereli ve Bal, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un denetim için yetkili olarak işaret ettiği ve otelin son ruhsat yenileme belgesinin altında vali adına imzası bulunan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, "İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. 2015'teki o ruhsat yalnıca otelin adres değişikliğiyle ilgili bir güncellemeydi. Adres değişikliği nedeniyle bir belge istenmez. Yalnızca belge üzerindeki adres değiştirilir" demişti.