Sincap, binlerce kişi ve işletmeyi elektriksiz bıraktı

Elektrik kesintisi, dün öğleden sonra saat 14.00 civarında bildirildi. Hydro One, ilk olarak John Street ve Wellington Street West yakınlarındaki John İletim İstasyonu'nda bir elektrik kaynağı kaybı olduğunu belirtti.

Elektrik, saat 17.00 civarında yaklaşık üç saat sonra geri yüklendi.

Hydro One, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sincabın istasyondaki bir transformatöre temas ederek bir sigortanın düşmesine neden olduğunu söyledi.

Elektrik şirketi, "John İletim İstasyonu'nda hayvanları güvende tutmak ve istasyona girmelerini önlemek için bir dizi bariyer bulunmaktadır. Gelecekte bu tür olayların önlenmesi için ek önlemler alacağız." dedi.

Olayın ardından sincabın hayatta kalıp kalmadığı belirtilmedi.

Bu, bir kemirgenin binlerce hidro müşterisini elektriksiz bıraktığı ilk olay değil.

Geçen yıl Mayıs ayında, George Street ve King Street East yakınlarındaki bir transformatöre bir sincap temas etti, bu da bir yangına ve ardından bir elektrik kesintisine neden oldu.