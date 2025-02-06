MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?

Yağışların Hatay ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyıları, İstanbul'un iç ve yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 6 Şubat hava durumu tahminleri.

MARMARA Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C - Çok bulutlu

°C, 6°C - Çok bulutlu EDİRNE °C, 7°C - Çok bulutlu

°C, 7°C - Çok bulutlu İSTANBUL °C, 5°C - Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE Çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 7°C - Çok bulutlu

°C, 7°C - Çok bulutlu İZMİR °C, 9°C - Çok bulutlu

°C, 9°C - Çok bulutlu KÜTAHYA °C, -1°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ Çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

°C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı ANTALYA °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 3°C - Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 1°C - Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlı

°C, 1°C - Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlı KONYA °C, 1°C - Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -1°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

°C, -1°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. DÜZCE °C, 3°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

°C, 3°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 1°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç kesimlerinde kuvvetli bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 3°C - Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

°C, 3°C - Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı ARTVİN °C, 2°C - Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

°C, 2°C - Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı SAMSUN °C, 5°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

°C, -2°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS °C, -2°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

°C, -2°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı MALATYA °C, 1°C - Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

°C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu GAZİANTEP °C, 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

°C, 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SİİRT °C, 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



