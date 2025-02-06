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Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümü sebebiyle bir anma mesajı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 08:11, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:44
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6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden bir anma mesajı paylaştı.

"Tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "İlk günden beri devlet ve millet olarak 'bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik" ifadelerini kullandı.

"DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERİMİZDEN ELİMİZİ BİR AN OLSUN ÇEKMEDİK"

Sosyal medya hesabı üzerinden mesajını paylaşan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum.

İlk günden beri devlet ve millet olarak 'bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz.

Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz.

Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını aminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun."

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