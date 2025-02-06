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Uyarı alınca geri döndüler! Lokantada palalı ve silahlı kavga

Büyükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir lokanta işletmecisinin caddede "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıp tartıştığı araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile lokantayı bastı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 08:18, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:37
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İstanbul Büyükçekmece'de lokanta işletmecisinin caddede "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıp tartıştığı araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile lokantayı bastı.

UYARI ALINCA GERİ GELDİLER

Olay, dün akşam saatlerinde Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerindeki lokantanın işletmecesi bir araç sürücüsüne "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile dükkana geldi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Taraflar arasında çıkan kavga büyüdü. Büyüyen kavga sonrası araçlara da zarar verildi. Darptan dolayı yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Olay anları ise hem güvenlik kamerası hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde çıkan kavga, pala ve silah ile dükkanda yaşanan arbede ve araçlara zarar verilmesi yer aldı.

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