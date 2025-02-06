Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 10:30, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:41
Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, Iğdır'dan İstanbul'a giden Volkan Aytan (43) yönetimindeki Aras Turizme ait yolcu otobüsü, F.K. (45) idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü Aytan, kaldırıldığı Gölova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan 29 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.