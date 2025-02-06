21 ilde düzenlenen terör operasyonunda 164 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-44" operasyonlarında 164 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-44" operasyonlarında 164 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız."

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyon Sonuçları

Ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.