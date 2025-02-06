Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 09:04, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yılında "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılmak üzere depremden etkilenen illerden Adıyaman'a gidecek.
Türkiye'de, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilen asrın felaketinin 2'nci yılında hayatını kaybedenler anılıyor.