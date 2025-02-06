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Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrenci çalıştaylarını başlatıyor. İlk çalıştay, Bakan Yusuf Tekin'in katılımıyla yarın Ankara'da düzenlenecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 09:50, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:55
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Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları" kapsamında, eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi ve öğrencilerin sürece aktif katılımının sağlanması amaçlanıyor. Çalıştaya, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ortaokul 5. sınıf, lise hazırlık ve lise 9. sınıf öğrencileri katılacak.

Farklı okul türlerinden 150'nin üzerinde öğrencinin katılım göstereceği çalıştayda, yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek. Her masada, müfredat hazırlık sürecinde görev alan bir komisyon başkanı, zümre öğretmenleri ve bir raportör yer alacak.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Çalıştay kapsamında öğretmenler, beceri temelli müfredatın öğrenme süreçlerine etkilerini değerlendirmek amacıyla öğrencilere açık uçlu sorular yöneltecek. Ayrıca, öğrencilerin derslerle ilgili görüşleri alınarak müfredatın izlenmesine katkı sağlanacak. Katılımcılar, yeni müfredat hakkında kompozisyon yazacak ve beyin fırtınası yaparak değerlendirme raporu hazırlayacak.

YEDİ FARKLI İLDE ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Ankara'da düzenlenecek ilk çalıştayın ardından İstanbul, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, İzmir ve Antalya'da da çalıştaylar gerçekleştirilecek. Öğrencilerden oluşturulacak bir danışma kurulu, çalıştaylarda elde edilen tespit ve önerileri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile paylaşacak.

Bakanlık, öğrenci çalıştaylarıyla yeni müfredata ilişkin verilerin daha sistematik ve etkin bir şekilde toplanmasını amaçlıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hazırlayan birimlere iletilecek değerlendirmeler doğrultusunda öğretim programlarının etkililiği izlenecek ve karar alma süreçleri güçlendirilecek.

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