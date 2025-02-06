Yılmaz: Depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz

Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları ne zaman?
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yılmaz: Depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "6 Şubat depremlerinin acısını yüreğimizde hissederken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm imkanlarımızla ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. " dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 10:01, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:36
Yazdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısını yüreklerinde hissederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm imkanlarla ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İki yıllık sürede depremden etkilenen illerimizde adeta yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı ve yakın zamanda da geri kalan kısmı bitmiş olacak. Konut ve işyerlerinin yanı sıra fiziki altyapısı ve sosyal donatıları ile adeta yeniden inşa edilen şehirlerimiz yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, şehir altyapıları, adalet sarayları, hükümet konakları, spor tesisleri ve daha bir çok donatı ile afetlere karşı çok daha dirençli ve geleceğe hazırlıklı. Depremden etkilenen illerimizde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma çalışmalarımız da sürüyor. Yeni sanayi bölgeleri inşasından restorasyon çalışmalarına ve tarım desteklerine, yatırım teşviklerinden vergi avantajlarına varıncaya kadar çeşitli tedbirlerimiz ile deprem bölgemizi ayağa kaldırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bu depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acıları yaşatmasın."

Yılmaz, paylaşımında 6 Şubat depremlerine yönelik hazırlanan videoya da yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber