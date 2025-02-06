Yılmaz: Depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısını yüreklerinde hissederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm imkanlarla ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İki yıllık sürede depremden etkilenen illerimizde adeta yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı ve yakın zamanda da geri kalan kısmı bitmiş olacak. Konut ve işyerlerinin yanı sıra fiziki altyapısı ve sosyal donatıları ile adeta yeniden inşa edilen şehirlerimiz yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, şehir altyapıları, adalet sarayları, hükümet konakları, spor tesisleri ve daha bir çok donatı ile afetlere karşı çok daha dirençli ve geleceğe hazırlıklı. Depremden etkilenen illerimizde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma çalışmalarımız da sürüyor. Yeni sanayi bölgeleri inşasından restorasyon çalışmalarına ve tarım desteklerine, yatırım teşviklerinden vergi avantajlarına varıncaya kadar çeşitli tedbirlerimiz ile deprem bölgemizi ayağa kaldırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bu depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acıları yaşatmasın."

Yılmaz, paylaşımında 6 Şubat depremlerine yönelik hazırlanan videoya da yer verdi.