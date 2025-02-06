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'Martı TAG' sürücüsünü darp etmişlerdi! 4 taksici için istenen ceza belli oldu

Ankara'da 'Martı TAG' uygulaması üzerinden sürücü Alper Özcan'ı çağıran ve darp eden 4 taksici hakkında hazırlanan iddianame hazırlandı. Taksicilere 4 farklı suçtan 22'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 10:45, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:49
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Ankara'da 29 Ocak tarihinde 'Martı TAG' uygulaması üzerinden yolculuk talebinde bulunan 2 taksici, gelen sürücü Alper Özcan'ın aracına bindi. Dikmen'e gitmek istediklerini söyleyen taksiciler, yolculuk esnasında Özcan'a 'biz polisiz' dedi ve aracı durdurmasını istedi.

Kızılay'da aracı durduran taksiciler, Özcan'ı zorla araçtan indirmeye çalıştı. Özcan'a hakaret edip vurmaya başlayan şüpheliler, o anları video kaydına aldı. O sırada parkın etrafında bulunan 2 taksi şoförü de Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya dair hazırlanan İddianame kapsamında, şüpheliler Abdurrahman A., Murat A., Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın müşteki sürücü Alper Özcan'a "Sen neden Martı TAG yapıyorsun, taksicilerin hakkına giriyorsun, bu işi yapmayacaksın, ölürsün burada" ifadelerinde bulundukları, müştekinin aracının anahtarını almaya çalıştıkları ve hep birlikte müştekiyi darp ettikleri aktarıldı.

Şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken iddianamede şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin hayatın olağan akışına uygun olmayan ve birbirleriyle çelişen beyanlarına itibar edilmediği, şüpheliler tarafından paylaşıldığı değerlendirilen araç içerisinde meydana gelen olayların kamera görüntüleri, müştekiye ait adli tıp raporu ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığı şüphelilerin suç işleme kararının icrası kapsamında fikir ve eylem birliği içinde oldukları anlaşılmıştır."

22'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin, müşteki Alper Özcan'ı planlı şekilde olay yerine çağırdıkları anlatılan iddianamede, Abdurrahman A., Murat A., Umut Can K. ve Ömer Berkan A. hakkında 'gece vakti yağmaya teşebbüs', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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